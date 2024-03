CCIAT lansează un hub local de servicii de business travel

Christian Tour, în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, organizează în data de 14 martie, în Sala EUROPA a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un eveniment de lansare a Diviziei de Servicii Corporate și Evenimente Timișoara.

Evenimentul se adresează companiilor timișene cărora agenția le poate oferi pachete personalizate pentru deplasări, delegații sau evenimente de afaceri, de la emiterea biletelor de avion, cazare, transport terestru la organizări de team building, programe incentive, altele – ținând cont de buget și de istoricul de călătorie, de detalii precum proximitatea cazării față de locurile de întâlnire, de criterii de siguranță și confort, inclusiv servicii complete de programare și raportare.

”Chiar dacă în piață suntem foarte cunoscuți pentru concediile și vacanțele reușite în toate colțurile lumii, portofoliul nostru include și o suită de servicii pentru călătoriile sau evenimentele de business. Fie că este vorba de evenimente exclusiviste, în cerc restrâns, de câteva persoane, sau de conferințe, congrese și alte evenimente grandioase de până la 2000 de persoane, avem experiența, calificarea și creativitatea să ne ocupăm de fiecare detaliu de planificare și implementare. Avem la activ sute de evenimente complexe și memorabile, în care am economisit timp, respectând bugetul și regulile companiilor, am găsit soluții în timp real pentru orice element neprevăzut apărut, am rezolvat situații complexe bazându-ne pe seriozitatea partenerilor și furnizorilor noștri de încredere și am obținut acel lucru din ce în ce mai rar întâlnit într-o lume plină de experiențe de tot felul: entuziasmul participanților”, spune Cristian Pandel, CEO & Președinte Christian Tour.

