Cei trei afgani, călăuze pentru grupul de migranţi pe care doi poliţişti de frontieră au încercat să îl oprească, au fost arestaţi preventiv

Cei trei cetăţeni afgani care au fost călăuze pentru grupul de migranţi care a încercat să urce într-un TIR aflat într-o parcare pe autostrada A1, fiind observat de doi poliţişti de frontieră în misiune, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Doi dintre ei sunt acuzaţi de trafic de migranţi, iar al treilea, cel care i-a atacat cu cuţitul pe cei doi poliţişti de frontieră, este acuzat de ultraj şi trafic de migranţi. De asemenea, un şofer de taxi român care a transportat migranţii şi călăuze este cercetat sub control judiciar în acelaşi dosar.

”În cadrul cercetărilor privind persoanele implicate în activitatea de migrației ilegală din noaptea de 1 mai a.c., s-a constat faptul că un cetățean român, șofer de taxi, a transportat din municipiul Timișoara, migranții și pe cele trei călăuze afgane, până în zona parcării de pe autostrada A1, Timișoara – Arad. Totodată, ieri dimineață, în jurul orei 05.00, același șofer a preluat două dintre călăuze și le-a transportat în municipiul Timișoara.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz, efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ultraj și trafic de migranți față de un cetățean din Afganistan, în vârstă de 22 de ani, bărbatul care i-a rănit pe cei doi polițiști de frontieră. Totodată, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranți pentru alți doi bărbați din Afganistan, în vârstă de 22 și 26 ani și față de un cetățean român, șoferul de taxi, în vârstă de 43 de ani.

Toate persoanele au fost prezentate în fața Judecătorului de Drepturi și Libertăți din cadrul Tribunalului Timiș, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile pentru cetățenii din Afganistan, iar pe numele cetățeanului român, în baza materialului probator, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. La finalizarea cercetărilor urmează să fie dispuse măsurile legale în consecință”, a precizat Poliţia de Frontieră.

În noaptea de marţi spre miercuri, doi poliţişti de frontieră din Timiş, aflaţi în misiune, au încercat să oprească un grup de migranţi care se pregătea să urce într-un TIR staţionat într-o parcare pe autostrada A1. Un bărbat din Afganistan, una dintre cele trei călăuze ale grupului de migranţi, i-a atacat pe agenţi cu un cuţit, provocându-le răni. Pentru oprirea grupului de migranţi şi încetarea conflictului, au fost trase 13 focuri de armă.

Iniţial, s-a reuşit prinderea unei călăuze şi a majorităţii celor din grupul de migranţi. În urma cercetărilor a mai fost prins un bărbat care era, de asemenea, călăuză şi o femeie din grupul de migranţi. În cursul zilei de miercuri a fost prins şi bărbatul care i-a atacat pe cei doi poliţişti de frontieră.

