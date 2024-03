“Celestial Beauty Event” – un show de excepţie, dedicat doamnelor, cu vedete din lumea beauty & fashion

Doamnele, frumuseţea şi sensibilitatea feminină au fost celebrate, miercuri seara, la restaurantul Palazzo Luxury Timişoara, în cadrul unui eveniment de excepţie, “Celestial Beauty Event”, cu vedete din lumea beauty & fashion.

La show-ul organizat de Iulia Ploscaru (Jubile) şi Călin Celău (hairstilist), prezentat de Cristina Bâtlan (Musette/ Imperiul leilor, invitată special de la Bucureşti) au participat peste 550 de persoane, majoritatea fiind doamne şi domnişoare, cucerite de momentele artistice şi de o paradă a modei cu ultimele tendinţe de fashion şi beauty ale anului.

“Ne bucurăm că publicul a înţeles cerinţa noastră şi a venit în ţinuta obligatorie. Au fost aproape 400 de doamne din sală, care sunt clientele mele şi ale colaboratorului meu, Călin, cu care am organizat acest eveniment strălucitor. A fost un eveniment de elită, grandios, adresat femeilor, de ziua lor”, a spus Iulia Ploscaru.

Pe parcursul celor 90 de minute de show, au fost prezentate ultimele tendinţe de hairstyle, make up, bijuterii, rochii de mireasă şi de gală.

Iulia Ploscaru a concluzionat că “Totul, de la primul fir de păr din cap, până la vârful pantofului a fost gândit în detaliu şi styling complet. Nu este vorba numai de show, ci am avut cei mai buni artişti, am avut copilaşi dansatori, jazz live la saxofon şi am avut momente de avangardă. Am vrut ca fiecare doamnă care a privit scena să spună: Aşa vreau să arăt la următorul eveniment în 2024!”.

Călin Celău a vorbit despre tendinţele în coafuri pe anul 2024.

“Şi în acest an, vor rămâne coafurile care conţin foarte multe detalii. Se va merge pe zona de Hollywood style, cu bucle, valuri, de inspiraţie superlejeră, naturală să creeze un look cât mai autentic şi firesc. E un echilibru între zona clasică naturală şi mai pompoasă, cu volum, plin de detalii şi accesorizări. Încerc să mă adresez tuturor femeilor, ca să se regăsească în stilul meu. A fost o zi lungă, dar frumoasă şi memorabilă, am făcut 20 de coafuri miercuri, dar m-au ajutat şi fetele, cărora le mulţumesc!”, a spus Călin Celău.

Show-ul s-a încheiat cu o tombolă care a avut cinci fericite câştigătoare, iar fiecare participantă a primit o plasă cadou cu produse din partea sponsorilor şi un trandafir roşu.

