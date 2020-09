Controverse pe tema burselor școlare, la dezbaterea organizată de Consiliul Județean al Elevilor Timiș cu candidații la Primăria Timișoara

Vineri, candidații la Primăria Timișoara au fost chemați la dezbatere de Consiliul Județean al Elevilor Timiș. Dintre cei mai importanți, a lipsit actualul primar Nicolae Robu. În schimb, au fost prezenți Voichița Lăzureanu – PSD, Marius Craina – PRO România, Ticu Dumitran Moroianu – PRM, Dominic Fritz – USR PLUS, Adrian Popescu – ALDE.

Deși totul a părut că se desfășoară conform așteptărilor, după finalul dezbaterii, un subiect a atras atenția părinților din Timișoara, pe Facebook, dar nu numai: cel al burselor. Mai ales răspunsul lui Dominic Fritz, considerat principalul contracandidat al actualului primar Nicolae Robu, a fost discutat mai pe larg, după cum și pe adresa redacției Ziua de Vest am primit sesizări. Subiectul a fost preluat și de alte site-uri de presă locală, candidatului USR PLUS fiindu-i aduse anumite acuzații, chiar de discriminare și de simpatie față de politicile de extremă stânga.

Despre ce este vorba? O elevă a ridicat problema burselor, care sunt mici – 70 de lei, cea socială – și sunt distribuite cu întârziere. „La noi la școală, probabil o să fim chemați și de la facultate să ne ridicăm bursele pe care trebuia să le primim în clasa a 11-a. Cum aveți de gând să rezolvați această problemă și să asigurați că bursele sunt distribuite într-un mod echitabil, care să răspundă nevoilor elevilor din orașul nostru?”, a întrebat eleva.

Voichița Lăzureanu a spus că plata acestora, „o răsplata a muncii fiecăruia dintre elevii noștri” va reprezenta o prioritate bugetară. Marius Craina a spus că bursele sunt stabilite de conducerile școlilor, iar primăria este obligată să aloce suma necesară prin hotărâre de Consiliu Local. „Trebuie stabilit un calendar. Așa cum primim noi salariile, așa ar trebui primite și bursele”, a spus candidatul PRO România.

Răspunsul lui Fritz, fiind cel care a stârnit controverse, vi-l prezentăm pe larg: „E clar că banii sunt limitați și ar fi foarte ușor să promit majorarea burselor și așa mai departe. Cred că trebuie să ne uităm foarte, foarte bine pentru ce și pentru cine cheltuim acești bani. Eu, personal, cred că mai degrabă ar trebui să tindem către bursele sociale, decât cele de performanță, care, oricum, nu sunt mulți bani. Dacă copilul unui medic mai ia 50 de lei în plus, performanța lui poate nu depinde de asta. După aia, trebuie să ne gândim dacă nu sunt schimbări structurale pe care putem să le facem cu acești bani…”.

Subiectul părea încheiat, însă, la finalul conferinței, Marius Craina l-a readus în discuție: „Mai vreau să spun un singur lucru: bursele de performanță se acordă elevului. A nu se face confuzie între părinți și elevi. Adică dacă fiicele doamnei conferențiar (Lăzureanu – n.r.) au rezultate excelente la învățătură și performează, nu cred că trebuie să ne uităm la salariul și la câștigul doamnei conferențiar. Să facem diferența clară între elev și părinți! Nu părinții sunt cei care beneficiază de burse de performanță. În CV-ul oricărui tânăr este foarte important să se regăsească acest aspect. Peste ani de zile, dumneavoastră veți fi în locul nostru și alți elevi mai tineri vor fi în locul colegilor dumneavoastră (ai elevei care a pus întrebarea – n.r.). Cum ar fi să spuneți «Da, pe vremea liceului, și eu am beneficiat de bursă de performanță»? Te recomandă doar acea bursă de performanță!”.

Subiectul burselor a arătat, totuși, că – după cum s-au și scuzat, aproape toți, în mai multe rânduri – candidații la Primăria Timișoara nu sunt la curent cu tot sistemul de învățământ. Acest lucru s-a văzut și în discuțiile pe tema burselor. De fapt, în școli există patru tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social („sociale”). Cele de performanță se dau pentru rezultate foarte bune (locul 1, 2 sau 3) la olimpiadele și concursurile naționale (inclusiv cele sport, artistice, etc.) aprobate de Ministerul Educației sau pentru calificarea la fazele internaționale ale acestora, cele de merit pentru rezultatele la fazele județene ale acelorași concursuri sau pentru medii bune în anul școlar anterior (peste 8,50), cele de studiu pentru elevii din familii cu venitul mediu în ultimele 12 luni, pe membru, sub salariul minim pe economie, iar cele sociale pentru cazurile și mai grave (copii orfani, bolnavi de diabet, cu ambii părinți bolnavi de TBC, etc/venit pe membru al familiei mai mic decât jumătate din salariul minim pe economie/în mediul rural, copiii obligați să studieze în altă localitate/etc).

Școlile sunt cele care centralizează situația burselor, după cum a spus și Marius Craina, însă consiliul local al UAT-ului este cel care, conform legii, trebuie să stabilească, în fiecare an, cuantumul acestora și, în funcție de cât permite bugetul, câte vor fi acordate. De obicei, când sunt prea multe cereri, se mărește nota minimă pentru care se dau bursele de merit, care, oricum, reprezintă cea mai mare parte din total.

La Timișoara, în mai 2020, acuzând lipsă de fonduri, după ce și așa doar ce au fost plătite restanțele pentru 2019, consilierii locali au stabilit ca bursele școlare să rămână la nivelul anului anterior (același din 2017): bursa de performanță – 100 de lei/lună, bursa de merit – 75 de lei/lună, de studiu – 65 de lei/lună, de ajutor social – 70 de lei/lună. Din peste 10.400 de burse acordate în 2020 la Timișoara, aproximativ 8.800 sunt de merit și doar 1.151 sunt sociale, puțin peste 300 sunt de performanță și 174 de studiu. În total, valoarea acestora, pentru anul 2020, este de 7,2 milioane de lei.

În legătură cu știrile apărute în presa locală în legătură cu răspunsul său, Dominic Fritz a spus pentru Ziua de Vest: „Este, cumva, un fake-news. Nu am putut să explic complet atunci, aveam numai un minut. Trebuie să luăm în considerare că resursele nu sunt nelimitate și, dacă ar fi să avem mai mulți bani, atunci să punem accentul pe bursele sociale. Sunt o grămadă de elevi buni care vin și din medii defavorizate. Poate că nu am apucat (vineri – n.r.) să subliniez asta, dar nu am nimic împotriva burselor de performanță!”.

Pe de altă parte, în contextul dat, despre numărul burselor și valoarea acestora, în Timișoara, respectiv ponderea celor de merit și a celor sociale și de studiu, la întrebarea noastră, Fritz a spus: „Aș vrea să încercăm să mărim valoarea burselor sociale. E ușor să facem promisiuni electorale, am spus asta și elevilor, asta nu este o promisiune electorală. Nu știm, la acest moment, cum putem să le creștem. Nu știm cum ne lovește criza economica, nu știm prea multe despre bugetul Timișoara. Felul în care a gestionat domnul Robu sumele de bani în această perioadă lasă de dorit, este neclar”.

