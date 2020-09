Culoare, spectacol și relaxare, în weekend-ul aniversar Iulius Town

Vă mulțumim, timișoreni, pentru weekend-ul fabulos petrecut împreună! Picnicul nostru a fost prilej să ne conectăm și să retrăim toate experiențele minunate din primul an de Iulius Town.

Trupe îndrăgite, soare, natură, mâncare delicioasă, personaje desprinse dintr-o lume magică, shopping aniversar și premii – așa s-ar traduce în câteva cuvinte evenimentul Picnic in my Town. Au fost trei zile reușite, în care am descoperit că putem fi împreună și în siguranță, în același timp.

Pentru fiecare dintre noi, Picnic in my Town a fost special și memorabil. Pentru copii, a fost prima incursiune în tainele bucătăriei sau revederea marionetelor care s-au pus pe spus povești. Pentru cei mai zurlii, amintirile colorate au prins formă în photo corner-ul „Gravity Room”. Personajele de poveste ne-au oferit conexiunea cu o lume fantastică, în timp ce mascota Iulius Town, pe care am întâlnit-o pentru prima dată, s-a dovedit a fi o gazdă primitoare.































Ne-au pus pe ritm Vița de Vie și The Mono Jacks, iarzâmbetele au fost împărțite de Natanticu și Alex Zob. Toate au fost „servite” alături de preparate delicioase street food, care ne-au pus pofta de jar și ne-au adus în atmosfera de festival.Surprize au oferit și brandurile din Iulius Mall, care au avut promoții aniversare, iar cele 3.000 de premii instant au prelungit sesiunile de shopping.

Iulius Town le mulțumește tuturor timișorenilor pentru un an plin de experiențe inedite și pentru un weekend de poveste! Vom continua să vă surprindem cu evenimente captivante, shopping în tendințe, un peisaj minunat în Iulius Gardens, birouri premium și servicii care să vă ușureze viața și să o facă mai frumoasă!

