Cotlerm începe iarna în regim de avarie. Nu a fost contractată toată cantitatea de gaz metan necesară

Colterm a anunțat astăzi că, la început de decembrie, compania de termoficare nu are contractată toată cantitatea de gaz metan necesară.

”Concret, la finele lunii noiembrie avem un stoc de 43.050 tone cărbune. Până în prezent, s-a achiziționat cantitatea totală de 78.972 tone de cărbune, din care 35.922 tone au fost consumate. Reiterăm faptul că, la momentul actual, avem contractată întreaga cantitate de cărbune, estimată pentru această iarnă (210.000 tone).

De asemenea, pentru asigurarea necesarului de gaze naturale, stocul înmagazinat este de 38.585 MWh (din totalul de 40.000 MWh, cât a fost stabilit de autorități), in luna noiembrie neatingându-ne deloc de aceste cantități. Reamintim că au fost încheiate opt contracte pentru achiziția de gaze naturale, pentru cantitatea de 190.165 MWh, cu livrare în perioada noiembrie 2022 – martie 2023, consumul cantităților din aceste contracte derulându-se fără întârzieri în livrare. Precizăm că, atât pentru furnizorii cu care avem contract, cât și pentru FUI (furnizor de ultimă instanță), care pentru luna în curs este Engie, s-a plătit în avans gazul, în proporție de 70 %, pentru decembrie, restul urmând să fie plătit conform acordurilor de plată cu furnizorii. Așa cum anunțam și în comunicările anterioare, din totalul cantităților de gaz necesare pentru acest sezon, avem încă o parte necontractată. Ținând seama de cele de mai sus, raportat la plățile efectuate pentru luna decembrie, cantitatea încă necontractată este de aproximativ 65.000 Mwh, cantitate necesară pentru perioada ianuarie – martie 2023 și care, în absența încheierii unor contracte, va fi consumată în baza contractelor cu FUI, la fel cum am facut și în lunile anterioare, Suplimentar folosirii cărbunelui și gazului, în vara acestui an, am reușit obținerea autorizației pentru arderea de biomasă, iar la ora actuală se află în curs de derulare procedurile specifice pentru achiziționarea acesteia. Anticipăm că luna aceasta vom arde primele cantități de biomasă”, precizează Colterm.

Deși a început deja iarna, reparațiile demarate la cele două mari centrale termice nu au fost încă finalizate.

”În ceea ce privește stadiul reparațiilor demarate la cele două mari centrale termice, la ora actuală, în incinta CET Sud, se mai află în derulare unele lucrări de reparații la Cazanul de abur nr. 2 (100 t/h), care se vor finaliza în cursul acestei luni (decembrie), iar la ora actuală funcționăm cu două cazane de abur / 6 mori / 14 Mwh producție energie electrică, pe turbină.

Totodată, pentru o eficiență mai mare în exploatare și reducerea de noxe, respectiv îmbunătățirea confortului abonaților noștri, efectuăm lucrări la CAF1 (cazan de apă fierbinte), la CT Centru. Astfel, în vederea conformării la normele de mediu, au fost demarate lucrări de înlocuire a arzătorului de gaz și montarea unui ventilator suplimentar pentru recircularea gazelor arse. Prin aceste intervenții la CAF1 vom obține o funcționare cu emisii poluante reduse: NOx max. 70 mg/Nmc; CO max. 50 mg/Nmc; putere de 50 Gcal, cu precizarea că, începând cu 31.12.2019, conform Planului de Tranziție pentru conformarea Instalațiilor Mari de Ardere, limita maximă a noxelor este de 100 mg/Nmc. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 1.370.000 lei, din fonduri proprii”, precizează compania de termoficare.

După prima lună de funcționare în regim non-stop, avariile majore au fost la ordinea zilei. Colterm spune că de vină este vechimea rețelei de termoficare și faptul că nu au fost făcute modernizări.

”Pe de altă parte, înțelegem să comunicăm și că, după o lună de funcționare în regim non-stop, au existat și unele situații de criză, care au generat întreruperi în alimentarea cu energie termică pentru încălzire și apă caldă, în diferite zone din oraș. Ne referim la producerea unor avarii majore, cum a fost și cea din seara zilei de 21 noiembrie a.c., de la intersecția Bv. 16 Decembrie 1989 cu Brâncoveanu, pentru eliminarea căreia echipele Colterm au intervenit aproape fără oprire, până a doua zi, și care a afectat 188 de branșamente, inclusiv Maternitatea Odobescu, situație pentru care ne exprimăm încă o dată regretele și le mulțumim abonaților noștri pentru înțelegere. Trebuie spus că acest tip de deranjamente care survin pe rețele de termoficare sunt cauzate de vechimea și, implicit, starea precară a acestora, sens în care se fac eforturi pentru modernizarea lor. Aceste lucrări vizează înlocuirea rețelelor existente cu conducte și țevi noi, preizolate, care să asigure alimentarea, fără sincope, a consumatorilor, cu agent termic și să elimine pierderile de pe trasee. De altfel, acest tip de lucrări, atât pe rețelele termice primare, cât și secundare, se află în curs de execuție, fiind vorba, așa cum știți deja, despre proiectul cu finanțare europeană intitulat „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II”.

Astfel, până în prezent, au fost finalizate lucrări pe o lungime de 7.526 metri rețea primară, dintr-un total de 9.067 metri (realizat 83 %) și 19.697 metri rețea secundară, dintr-un total de 20.095 metri (realizat 98,01 %)”, anunță Colterm.

