Cronicile Medici’s: DIFTERIA: UN FOST PERICOL CE REVINE IN ACTUALITATE

”Reapariția difteriei, o boală demult eradicată în țările civilizate, este consecința directă a scăderii ratei vaccinărilor în ultimele decenii prin dezinteresul sau decizia iresponsabilă a unor părinți”, spune Dr. Cristian Ulariu, medic primar ORL la Clinicile Medicis Timișoara.

IN VECINI A REAPĂRUT DIFTERIA

La inceputul lunii noiembrie 2019, autoritățile Ucrainene raportau peste 20 de cazuri de difterie în țara vecină României, majoritatea la copii. În consecință, minorii care nu au fost vaccinați, conform programului, nu vor avea voie să participe la gradinițe și școli. O altă consecință este ca Ministerul Român al Sănătății ia masuri prin Direcțiile de Sănătate Publică, actualizând stocul de vaccinuri.

O BOALĂ POTENȚIAL LETALĂ

Difteria este o boală infecțioasă și contagioasă produsă de bacteria CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE. Semnele și simptomele variază de la ușoare la severe. Ele apar la 2-6 zile de la expunerea la microb. Boala începe cu durere în gât și febră, așadar pacienții apelează, la început, la medicul de familie sau la ORL-ist, pentru amigdalită. Aceasta devine tot mai gravă, pe măsură ce false membrane albe, groase și aderente se formează și încep să acopere mucoasele respiratorii, aceste membrane putând fi atât de voluminoase încât să blocheze căile respiratorii ducând la tuse “lătrătoare” și chiar la insuficiență respiratorie. Gâtul se umflă cu ganglioni mari și dureroși. Complicațiile sunt redutabile afectând inima (tulburări de ritm ce pot merge până la insuficiență cardiacă), nervii (paralizii), rinichii (până la insuficiență renală), sângerări prin tulburari de coagulare. Mortalitatea este de 5-10% la cazurile tratate, și ajunge chiar la 40% la cei netratați. Răspândirea bolii se face, în mod uzual, prin contact direct sau prin aer (strănut, tuse), mai rar prin obiecte contaminate (când se ajunge la o formă cutanată a bolii). Simptomele și severitatea lor sunt date de toxina pe care bacteria o produce. Diagnosticul este de obicei clinic (probabilitate) și este confirmat în laborator. Totuși, până la sosirea rezultatelor de laborator întotdeauna trebuie început tratamentul cu antibiotic la pacienții cu suspiciune mare de difterie. În cazurile severe cu complicații, pe lângă sistemele de suport ale vieții, se utilizează și antitoxina.

CINE NU-ȘI CUNOAȘTE ISTORIA, RISCĂ SĂ O REPETE

Difteria este una dintre bolile trecutului ce are tendința de a reveni. Ca exemplu a mărimii calamității, ne putem aminti că anul 1613, în Spania, a rămas în istorie ca “anul sugrumărilor”. La începutul secolului 20, în SUA, erau aproximativ 200.000 cazuri/an ducând până la 15000 decese. Asadar, o boală redutabilă, ce nu ierta pe nimeni: două dintre fiicele Reginei Victoria a Angliei sau fiul unui președinte SUA au plătit cu viața tributul acestei infecții. Interesantă și dureros de amintit este marea epidemie din Alaska din 1925. Marea cursă a milei (The Great Race of Mercy) prin care, în ianuarie, prin ținuturile înghețate, s-a transportat un cilindru de 9,1 kg de ser antitoxinic, pe o distanță de 1085 km, prin intermediul a 20 cărăuși ce au inhămat la sănii peste 100 de caini, a facut posibila reducerea și apoi stingerea epidemiei. Acea reușită epica este astăzi celebrată prin faimoasa cursă de sănii trase de câini Iditarod din Alaska.

PREVENTIA (VACCINAREA) ESTE CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE

Către sfârșitul secolului 19 a început conceptualizarea imunizării, ce a durat mulți ani, până a devenit un success. De abia după 1924 s-au dezvoltat vaccinuri eficiente în SUA. De atunci până spre sfârșitul secolului 20, cazurile s-au împuținat semnificativ (până la 99,9%) ajungând să existe doar cazuri rare în unele țări asiatice. Cu tot succesul în eradicarea bolii prin vaccin, în ultimii 20 ani apare o recrudescență a cazurilor de difterie apărute chiar și în țările civilizate. Acest fapt se datorează deciziei gresite a unor parinți de a nu accepta imunizarea pentru copiii lor. Din cauza că pot exista și purtători sănătoși, aceasta decizie foarte eronata a dus la reaparitia cazurilor de difterie, unele chiar mortale. Așadar soluția este una singură: conștientizarea și obligarea părinților de s-ți vaccina copii. Protocoalele Organizației Mondiale a Sănătății și ale Ministerului Sănătatii, prin Programul Național de Vaccinare, prevăd imunizarea contra difteriei sub forma unui triplu vaccin numit DTP, ce asigură protecție și împotriva tusei convulsive și a tetanosului.

Deci apelul nostru este către parinți: aveți grijă de viitorul copiilor voștri și al celorlalți copii din comunitate, îmbrățișând cu încredere vaccinarea, în general, și vaccinarea împotriva difteriei, în special.

