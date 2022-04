Dans, muzică și spectacol de teatru, în acest weekend, la Iulius Town

Ultimul weekend din luna aprilie aduce, în Iulius Town, arta sub mai multe forme ale sale și momente de spectacol, menite să te scoată din ritmul cotidian. Un battle de hip-hop pentru categoria kids, dar și pentru cea a profesioniștilor va avea loc în zona Family Plaza, iar cine este interesat să afle secretele din spatele platanelor și a plăcilor de mixat, este așteptat de ESD Studio la un curs de DJ, în Iulius Gardens. Cei mici vor afla povestea „Peștișorului de aur”, spusă la teatrul de păpuși.

Pregătiți-vă cele mai bune mișcări, pentru că în Iulius Town va avea loc, sâmbătă, 30 aprilie 2022, o competiție de hip-hop! King of the Skill vă așteaptă, începând cu ora 17.00, la un Hip – Hop Battle. La categoria Kids pot participa copiii sub 13 ani, iar la Pro cei cu vârsta de peste 13 ani.

Duminică, 1 mai 2022, de la ora 16.00, zona Lake Plaza din Iulius Gardens se convertește în locul de întâlnire a iubitorilor de beat-uri și mixtape-uri. Școala din grădină – ESD Women DJ School îi așteaptă pe curioși, dar și pe pasionații de muzică remixată, la cursul de DJ, unde vor putea să descopere aparatura și tehnica cu care se mixează.

Tot duminică, „Peștișorul de aur” va fi prezent în Iulius Mall și le va povesti celor mici despre peripețiile prin care a trecut. Spectacolul de păpuși va începe de la ora 11.00, iar marionetele vor prinde viață și îi vor duce pe copii într-o călătorie fantastică prin lumea basmelor.

