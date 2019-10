De miercuri am putea avea un nou guvern. Dan Barna anunţă un acord al USR cu PNL

USR şi PNL au reuşit să ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte susţinerea unui nou guvern, sub conducerea lui Ludovic Orban, a anunţat Dan Barna, la Timişoara. Uniunea Salvaţi România a pus o serie de condiţii restrictive pentru a aproba noul cabinet, dar a şi cerut dezbaterea unor subiecte actuale şi arzătoare ale societăţii româneşti actuale.

De săptămâna viitoare am putea avea un nou guvern, sub conducerea lui Ludovic Orban. Cea de a doua rundă de negocieri purtate de USR cu premierul desemnat au fost mult mai bune şi au dus la un acord de principiu pentru susţinerea în parlament a noului Executiv Orban.

„În ceea ce priveşe noul guvern, am avut a doua rundă de negocieri cu Orban. Am propus un parteneriat şi un pact politic, care să stabilească ceea ce se va afla în prim planul noul guvern. Desigur, în prim plan s-a aflat problema alegerilor anticipate, care să dea un guvern cu sprijin parlamentar real. Am mai discutat şi o serie de subiecte legate de justiţie, aţi văzut pe MCV ce raport prost am primit, România a fost deconectată de Bulgaria, acestea sunt efectele a trei ani de atac a PSD asupra statului de drept, avem un sistem în colaps. Am agreat asumarea MCV, a deciziilor Greco, e fundamental necesar să ia măsuri, cum ar fi oprirea pensionărilor anticipate a magstraţilor, care crează o gravă lipsă de personal în sistem. Am discutat şi alte chestiuni, despre Roşia Montană, despre alegerea primarilor în două tururi, despre proiectul fără penali în funcţii publice, unul care a fost semnat de peste un milion de cetăţeni”, a declarat Dan Barna.

Noul guvern va intra, cel mai probabil miercuri, la votul din Parlamentul României, a precizat Barna

El insistă asupra necesităţii unei dispute reale între candidaţii principalelor partide din România, aceasta cu scopul de a se stabili o viziune clară asupra viitorului ţării.

„Îi invit pe preşedintele Iohanis şi pe primul ministru Dăncilă să avem dezbatere deschisă despre ce tip de Românie ne dorim să avem în următorii ani, să facem în aşa fel încât jumătate din tineri să nu mai vrea să plece din ţară. Această situaţie arată o clasă politică ce nu mai funcţionează. România se poate moderniza şi are nevoie de un preşedinte activ, care să dea o viziune ţării. Nu ne mai permitem să trăim de la o zi la fel cum e acum”, a mai declarat Barna.

