Fiica monstrului din Caracal a vândut domeniul de vânătoare Artemis Montana din Arad

Familia lui Gheorghe Dincă încearcă să scape de afacerile care sunt luate acum în vizor și care le-ar putea aduce probleme, realatează România TV.

După izbucnirea scandalului, Daniela Dincă, fiica monstrului din Caracal, a vândut pentru o sumă uriașă un fond de vânătoare de aproape 20.000 de hectare din județul Arad. Afacerea fusese preluată de ea după moartea concubinului său, un afacerist italian.

Imediat după dispariţia celor două adolescente, au circulat informaţii halucinate despre fiica lui Gheorghe Dincă. Partenerul bărbatului italian cu care aceasta ar fi avut o relație a făcut declarații explozive.

Daniela Dincă ar fi ajuns administrator al domeniului de vânătoare Artemis Montana. În acest fel, Daniela ar fi livrat fete italienilor care veneau la vânătoare pe domeniul din judeţul Arad, susţinea omul de afaceri Nicolae Cilan.

“Eu i-am zis lui Albiero să aibă grijă cu Daniela pentru că eu am auzit nişte chestii de tatăl ei şi de fraţii ei, că se zvonea că fac trafic de persoane că umblă cu lucruri mai puţin corecte. Albiero i-a spus ei şi ea de atunci nu m-a mai suportat. La un moment dat, Albiero a spus că nu mai vrea să ţină birourile pe care le avea în chirie de la mine. Eu nu am avut treabă cu ea, dar tot timpul avea o stare din asta perversă în a rezolva lucrurile. Nu am avut dispute directe, doar indirecte. Era destul de şmecheră ca să îşi vadă interesul, să facă rost de bani de la Albiero şi să mă pună pe mine într-o lumină proastă. Are proprietăţi cumpărate de Albiero pe numele ei. Ar trebui să verifice autorităţile de unde a avut Daniela bani să cumpere terenuri, ea fiind îngrijitoare de bătrâni în Italia. Eu sunt anchetat de Fisc pentru fiecare leu. Pe mine Albiero mai mult m-a tras înapoi decât m-a ajutat, dar pe Daniela şi pe cei cu care a colaborat ea, i-a ajutat. Toţi au prosperat”, mai spune Nicolae Cilan.

