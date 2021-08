Dezbaterea publică pe noul proiect de taxe și impozite din Timișoara, programată pe 8 septembrie. Cum se pot trimite propuneri

Miercuri, 8 septembrie, de la ora 17.00, Primăria Municipiului Timişoara va organiza dezbaterea publică pe marginea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2022. Aceasta se va desfășura atât fizic, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, cât și prin platforma online ZOOM.

„Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 06.09.2021, ora 12.00. Persoanele care doresc să participe online la dezbatere, vor anunța până cel târziu în data de 06.09.2021, ora 15, intenția de participare și totodată vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail pentru transmiterea invitației online în vederea participării la ședința prin intermediul platformei online. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata limită de exprimare a punctelor este de 3 minute pentru fiecare participant”, transmit reprezentanții primăriei.

Proiectul de hotărâre îl găsiți aici: https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=5863BFFCC25F7B52C2258733003EAE0B.

Vă amintim că pe 12 august a fost publicat proiectul de hotărâre de consiliu local prin care se propun noile taxe și impozite pe anul 2022 în Timișoara. Pe scurt, ar fi vorba atât despre creșteri de taxe și reintroducerea a două taxe mai vechi, cât și despre anularea altor 12 care oricum nu aduceau niciun ban la bugetul local. Cea mai mare creștere este cea a impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice. Concret, creșterea este de la 0,6 la 1,3% din valoarea imobilului, la care se adaugă și o altă majorare cu 50%.

„În 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii clădirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%. În 2021, consiliul local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită. Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice”, explicau reprezentanții primăriei.

În replică, o persoană direct afectată de această creștere ne-a transmis: „Intenția Primăriei Municipiului Timișoara de a mări cu trei sute la sută (deci e de puțin peste 200%, valoarea se triplează – n.r.) impozitele pe clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice este complet greșită si nu se bazează pe calcule economice serioase și pe cunoașterea în detaliu a fiscalității din România. (…) Faptul că impozitul pe proprietate a persoanelor fizice este mai mic decât cel al persoanelor juridice este pe deplin justificat, datorită diferenței de fiscalizare a veniturilor din închirieri”.

Alte majorări din același proiect vizează taxa de ocupare a domeniului public, care revine la nivelul de dinaintea pandemiei – de la 0,10 lei/mp/zi la 3 lei/mp/zi în zona A sau 2 lei/mp/zi în celelalte zone –, taxa pentru terase – de la 0,10 lei/mp/zi la un tarif între 0,25 și 2 lei/mp/zi –, taxele de eliberare de certificate, avize și autorizații, taxa pentru divorț pe cale administrativă. Taxele reintroduse sunt cele pentru „Taxa pentru promovarea turistică a Municipiului Timișoara” și „taxa specială de salubrizare”, însă cea din urmă nu face parte din același proiect, ea urmând să reprezinte un proiect separat în viitorul apropiat.

Proiectul de hotărâre a stârnit deja reacții printre consilierii locali. Cei social-democrați, de exemplu, au transmis că se vor opune și că vor căuta să îi convingă și pe omologii lor din PNL și PRO România să facă același lucru. „Impozitele locale din Timișoara sunt cele mai mari din România, la nivelul municipiilor reședință de județ și nu am fi avut obiecții categorice dacă am fi văzut în oraș rezultatele unui buget local generos și consistent. Tabloul primului an de mandat al oamenilor noi este însă șocant și dezolant: mizerie generală, spații verzi neîngrijite, investiții financiare abandonate, politizarea extremă a actului administrativ, încasarea unei amenzi istorice uriașe la Colterm”, se arăta într-un comunicat semnat de Radu Țoancă, Andra Lăpădatu și Ioan Szatmari.

