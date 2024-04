Femeia ”de afaceri” din Timișoara care a escrocat cu 108.000 de euro un bărbat “agățat” pe Messenger, condamnată la închisoare cu executare

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat verdictul final în dosarul in care Andrei Ana-Maria (fostă Mihăilescu), una dintre cele mai abile escroace din zona de vest a țării, a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune, șantaj si fals in înscrisuri sub semnătura privata. Parți civile, nu mai puțin de 15 persoane, care au fost înșelate cu diferite sume de bani, cea mai mare fiind de 108.000 de euro.

„Admite apelurile declarate de inculpata ANDREI (fosta Mihăilescu) ANA MARIA si pârțile civile GHIBAOR ADRIAN, CARRA VALENTIN, CARRA TUTULIE MARIANA, ROMAN SEBASTIAN CLAUDIU, DANILIUC LUCIAN, FILIP LAURA MARIA, CARRA NICOLAE și MIHAI STEFAN IUSTIN împotriva sentinței penale nr. 2207/18.12.2023 pronunțata de Judecătoria Arad și a încheierii din data de 08.12.2020 pronunțată de Judecătoria Timișoara, în dosarul nr. 648/325/2020.

Desființează sentința și încheierea penală apelate și rejudecând: condamnă pe inculpata Andrei (fosta Mihăilescu) Ana Maria la o pedeapsa de: – 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată (13 acte materiale), în dauna persoanelor vătămate Popeti Marian Zeno, Filip Laura Maria, Ghibaor Adrian, Carra Valentin, Carra Tutulie Mariana, Roman Sebastian Claudiu, Daniliuc Lucian, Mihai Stefan Iustin, Coman Simina Marioara, Arba Sorin Felician, Cercega Radu Francesco, Cercega Silvana Daniela și Jitaru Daniel (cu excluderea din conținutul infracțiunii de înșelăciune în forma continuată a actului material în dauna persoanei vătămate Bragadiru Bogdan Stefan și identificat în rechizitoriu la pct.VII cu privire la care a intervenit împăcarea parților).

Menține în rest pedepsele aplicate de prima instanță pentru infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, șantaj și inducere în eroare a organelor judiciare.

Contopește pedepsele aplicate inculpatei, respectiv pedepsele de 2 ani închisoare pentru infracțiunea de înșelăciune, pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracțiunea de șantaj și două pedepse de 3 luni închisoare pentru infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată și inducere în eroare a organelor judiciare în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o sporește cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse (6 luni închisoare) urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani si 6 luni închisoare, in regim de detenție”, se menționează in Hotărârea 271/2024 din 04.04.2024.

De asemenea, instanță a redus de la 28.300 euro și 15.150 lei la 28.300 de euro și 8040 lei suma la care a fost obligată la plata inculpata Andrei (fosta Mihăilescu) Ana Maria către persoana vătămată Arba Sorin Felician.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, în octombrie 2023, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, femeia a abordat un bărbat pe aplicația Messenger, în februarie 2022, și i s-a plâns că tatăl sau suferă de o afecțiune hepatică gravă, care necesită îngrijiri speciale și călătorii în Paris și Dubai, iar aceste îngrijiri implică anumite costuri de zeci de mii de euro. Cu banii astfel obținuți, femeia a plecat alături de soțul ei în Republica Dominicana, cu escala la Paris.

În continuare, femeia a încercat să obțină și alți bani de la bărbatul care deja i-a dat anumite sume. Ea i-a spus că este o persoană de afaceri influentă și că adeseori călătorește în Turcia la o fabrica de lenjerii, cu un avocat, și că are întâlniri cu oameni de afaceri din Dubai cărora le vinde lenjeriile din Turcia sau apă de calitate. În acest fel, femeia a reușit să obțină și alți bani de la victima sa. În total, a obținut în acest fel, 108.300 de euro.

„Prin presupusele călătorii de afaceri în Istanbul, Turcia la o fabrica de lenjerii împreună cu un avocat, prin întâlniri fictive cu oameni de afaceri din Dubai, prin crearea unei imagini a unei femei prospere de afaceri caracterizată prin internaționalitate, afaceri ce au avut ca obiect de negociere, cu victima, furnizarea de lenjerii achiziționate din Turcia pentru a fi vândute în Dubai, precum și afaceri cu furnizare de apă de calitate în Dubai, totul într-un context de seducție, sensibilizare emoțională a victimei și autovictimizarea inculpatei, în scopul de a obține suma de 108.300 euro în mod injust, pricinuindu-i persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum de 108.300 euro”, mai spun procurorii.

După ce și-a dat seama că a fost escrocat, bărbatul i-a spus femeii că va sesiza autoritățile pentru a-și recupera banii pe care i-a dat acesteia, însă femeia l-a amenințat că, dacă va face acest lucru, va prezenta public mai multe imagini compromițătoare cu bărbatul, unele reale, altele inventate.

