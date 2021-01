Femeie înjunghiată de cinci ori, de fostul soț, în scara blocului. Agresorul periculos, căutat de polițiștii din vestul țării

Polițiștii orădeni sunt în alertă după ce, duminică seară, o femeie a fost atacată și înjunghiată de cinci ori în scara blocului unde locuia. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:00, iar martorii spun că femeia de 40 de ani a fost agresată de fostul partener de viață, care apoi s-a rănit el însuși și s-a făcut nevăzut. Victima a ajuns în stare gravă la spital.

Ancheta este condusă acum de polițiști de la serviciul de investigații criminale, care cercetează zona pentru indicii care ar putea duce la prinderea agresorului.

Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care bărbatul o urmărește pe femeia de 40 de ani până pe scările blocului în care aceasta locuia. O lovește de mai multe ori cu un obiect neidentificat, iar femeia se prăbușește, epuizată, pe podea, în casa scării.

„Stau la parter, se certau foarte tare pe scară și pe când am ieșit, nu am ieșit chiar în momentul acela, am ieșit după câteva minute și când am ieșit deja doamna era pe jos rănită”, a povestit un locatar.

Între agresor și victimă există o relație mai veche, cei doi fiind divorțați. În ultima vreme, certurile între ei erau la ordinea zilei, spun vecinii. Imediat ce și-a agresat fosta parteneră, bărbatul de aproximativ 50 de ani s-a făcut nevăzut.

Criminaliștii au verificat mașina agresorului, iar polițiștii au adus și câini de urmă pentru a-l găsi pe agresor, fără succes însă.

„Victima în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost adusă de echipajul ATI al SMURD la UPU prezentând cinci plăgi înjunghiate, la nivelul toracelui și abdomenului superior. Starea sa era gravă, dar a fost stabilizată cu proceduri care au permis decomprimarea plămânilor pentru că o parte din plăgi erau penetrante”, a declarat dr. Hadrian Borcea, medic-șef la UPU SMURD Bihor.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Aceștia au deschis dosar penal pentru tentativă de omor și continuă căutările, cu ajutorul polițiștilor, pentru a-l prinde pe agresor.

Sursa: digi24.ro

