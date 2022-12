Festivalul sărbătorilor de iarnă, la Lugoj

La Lugoj se desfășoară, în perioada 1-24 decembrie, Festivalul sărbătorilor de iarnă. Festivalul are loc în Parcul George Enescu și este organizat de Asociația Fusion of Arts – FOA, printr-un proiect finanțat cu 250.000 de lei din bugetul local al municipiului Lugoj. Deschiderea oficială a festivalului este programată pentru joi, 1 decembrie, la ora 18, când are loc un program artistic susținut de Fanfara Bega, Ansamblul Hora Belințului, Sorina Bălan Laszlo, Ancuța Coșovanu, Taraful Titel Brestoviceanu, Dana Gruescu, Toni Bagiu, Dorin Biriș Coșbuc, iar la ora 21, un foc de artificii.

