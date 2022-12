Firma trimisă în judecată după ce a modernizat „poarta ucigașă” de pe Calea Lugojului continuă să câștige contracte cu Primăria Timișoara

Firma Stareto SRL, cea care a modernizat „poarta ucigașă” de pe Calea Lugojului, a continuat să aibă contracte cu autoritățile publice, inclusiv cu Primăria Timișoara. Cu aceasta din urmă, de exemplu, a semnat un contract în luna februarie 2022, pentru „lucrările suplimentare” de la Școala Gimnazială nr. 18. Ce-i drept, firma a câștigat o licitație la care se înscrisese un alt ofertant, iar dosarul privind „poarta ucigașă” încă se plimbă prin tribunal. Stareto a câștigat licitația pentru suma de 113500 lei, cu 145,53 lei sub valoarea estimată de Primăria Timișoara.

Dacă tot vorbim de contracte cu autoritățile publice, ar fi de menționat că aceeași Stareto SRL se ocupase și de primele lucrări de la Școala Gimnazială nr. 18, în baza unei licitații lansate de fosta administrație în 2016 – înainte de tragicul eveniment –, dar și de unele lucrări în comuna Pișchia, încheiate cu primăria din localitate în 2020.

Per total, însă, firma al cărui unic acționar este Liubomir Ostoin pare să fi avut de suferit în ultimii ani. Potrivit listafirme.ro, Stareto SRL a fost înființată în 1999, iar până în 2015, cifra de afaceri îi crescuse constant. Anul 2007 a fost primul în care aceasta a trecut de un milion de lei, iar până în 2015 ajunsese chiar la 5,5 milioane de lei. În 2016, firma a avut venituri de 4,7 milioane de lei, iar de atunci a dus-o mai rău, în ultimii doi ani poate și din cauza pandemiei, dar cu unele semne de revenire: 2018 – 908.107 lei; 2019 – 1.626.591 lei; 2020 – 731.271 lei; 2021 – 1.080.578 lei. În ceea ce privește profitul, recordul firmei a fost stabilit în 2015 (un plus de 1,7 milioane de lei). Din 2018 încoace, însă, a avut trei ani de pierderi și unul cu un mic profit de câteva sute de lei. Per total, în patru ani, a înregistrat un minus de aproximativ 400.000 de lei.

Vă amintim că poarta de la intrare în Timișoara a căzut, în timpul furtunii foarte puternice din septembrie 2017, peste mașina în care se afla Vlad Baici, omorându-l pe loc pe studentul de 24 de ani. Încă nu a fost depistat vreun vinovat, însă o ilegalitate tot a fost comisă odată cu modernizarea porții. Mai exact, o decizie definitivă a Curții de Apel notează: „Prin procesul încheiat de pârâtul ISC, s-a constatat emiterea cu nerespectarea prevederilor legale, în baza unei documentaţii incomplete, a autorizaţiei de construire nr. 1407/24.10.2014, emisă pentru lucrări de amenajare a spaţiilor publice – Intervenţii în regim de urgenţă privind modernizare poartă de intrare în municipiul Timişoara – Calea Lugojului. S-a reţinut de către organul de control că autorizaţia a fost emisă în baza unei documentaţii incomplete, elaborată în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism (…) din 2014, ale conţinutului-cadru al documentaţiei tehnice – pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţine avizele şi acordurile legale necesare şi nu este verificată potrivit legii”.

