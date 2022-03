Fritz o ține pe a lui. Primăria Timișoara nu va cumpăra certificatele de poluare pe 2021 pentru Colterm

Primarul Dominic Fritz continuă să arunce vina pe Colterm în problema lipsei certificatelor de poluare. Edilul-șef spune că primăria a făcut tot posibilul pentru a sprijini financiar compania, dar începe să rămână fără pârghii legale, deja fiind oricum depășit pragul legal de suport financiar impus de UE. Ar fi rândul companiei să vină cu soluții, spune primarul. Asta dacă nu cumva, în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina, Comisia Europeană va „suspenda” certificatele de poluare.

Vă amintim că, în 2021, compania de termoficare primise o amendă de peste 20 de milioane de euro pentru lipsa celor aferente anului precedent. Acum, se apropie termenul pentru achiziționarea certificatelor aferente poluării din 2021, iar liberalii atrag atenția că, în ritmul acesta, urmează o nouă amendă „record”. Fără referire directă la mesajul penelistului Adrian Lulciuc, spune că există dezinformări în opinia publică, Fritz ține să facă precizări: nu ar fi vina primăria, ci a societății Colterm, dacă nu sunt cumpărate certificatele.

„Nu primăria, ci Colterm trebuie să achiziționeze certificatele. Da, orașul este acționarul, dar acuma este în insolvență Coltermul, nu orașul. Această diferență este incredibil de importantă. Trebuie să terminăm cu această dependență. Obligațiile sunt ale Coltermului. Este treaba Coltermului să își îndeplinească aceste obligații. Am dat peste limita legală doar ca să menținem un nivel de căldură decent. Nu putem să fim responsabili pentru deciziile acestei societăți comerciale. Trebuie să protejăm primăria de datorii”, spune acum edilul-șef.

Acesta a mai adăugat că de la conducerea companiei are „așteptarea de a găsi soluții”. De asemenea, primarul insistă pe faptul că, în contextul crizei din Ucraina, „suspendarea” acestor certificate este o posibilitate reală. „Tot ce am putut plăti legal am plăti deja. Nu vom mai avea pe ce bază legală să continuăm operaționalitatea companiei”, a concluzionat acesta. Întrebat dacă, chiar și în acest context, își asumă o eventuală lipsă de căldură și apă caldă pentru abonații Colterm în toamnă, Fritz a evitat să dea un răspuns categoric.

Că a numit trei directori interimari de când este primar sau că acționar unic al companiei este Consiliul Local, primarul nu a mai spus.

Comentarii

comentarii