Gheorghe Ciuhandu, fostul primar al Timișoarei, contestă executarea silită din dosarul finanțării ilegale a echipei de fotbal Politehnica Timișoara

Condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii ilegale a clubului de fotbal Poli Timisoara, in perioada in care acesta era patronat de afaceristul Marian Iancu, fostul primar al Timisoarei Gheorghe Ciuhandu a fost obligat si la plata prejudiciului creat bugetului local, in suma de 27,1 milioane de lei, plus dobanda legala pana la plata efectiva a datoriei.

In solidar cu fostul edil, plata prejudiciului catre partea civila Municipiul Timisoara va fi suportata si de fostii angajati ai primariei Ioan Cojocari, Smaranda Haraciu si Violeta Mihalache. Dupa ce, in 10.11.2022, Curtea de Apel Timisoara a respins contestatia in anulare formulata de Gheorghe Ciuhandu si Violeta Mihalache, fostul primar a revenit cu o noua actiune in instantele locale, respectiv o contestatie la executare, scrie impactpress.ro.

Astfel, Gheorghe Ciuhandu a chemat in judecata Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale, BRD – Groupe Societe Generale SA si Casa Judeteana de Pensii Timis, pentru a bloca executarea silita cu partea ce-i revine din cele 27,1 milioane de lei datorate Municipiului Timisoara.

In prima instanta, la termenul din 03.06.2023, Judecatoria Timisoara a respins contestatia la executare, ca neintemeiata. Gheorghe Ciuhandu a declarat apel, care are termen in 07.11.2023 la Curtea de Apel Timisoara.

In dosarul finantarii echipei Poli Timisoara, procurorii DNA au acuzat faptul ca acordarea unor sume de bani „in mod abuziv si contrar prevederilor legale in vigoare, in perioada 2008-2011, din bugetul local al municipiului Timisoara, in cuantum total de 27.100.000 lei, catre S.C. Politehnica Timisoara S.A. nu a servit intereselor comunitatii, ci doar pe acelea ale unui grup privat de interese, organizat in jurul clubului de fotbal, finantarea fiind ilegală.”

