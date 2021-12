Ieslea Nașterii Domnului din centrul Timișoarei va fi gata luni. Până atunci, îl puteți vedea pe sculptor lucrând sau puteți participa la alte spectacole

Joi, 9 decembrie, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara anunță că Ieslea Nașterii Domnului din Piața Victoriei este încă în lucru. Aceasta va fi finalizată luni, însă, până atunci, trecătorii îl pot privi pe sculptorul vâlcean George Bostănică lucrând în fiecare zi, între orele 12 și 16. Tot reprezentanții Casei de Cultură aduc aminte și de evenimentele care sunt pregătite pentru acest final de săptămână în cadrul Târgului de Crăciun.

„Vineri, 10 Decembrie, la ora 18:00, juniorii Ansamblului Timișul, coordonați de Nicolae Baniciu și Maria Topciov, și însoțiți de corala Epifania și de solista de muzică populară Carmen Popovici-Dumbravă, vor aduce în fața publicului colinde tradiționale și obiceiuri de Crăciun, pe care le dorim mereu vii. Sâmbătă, 11 Decembrie, la ora 17:00, pe scena din Piața Libertății vor urca, pentru mici și mari, Teatrul Merlin, cu spectacolul „Inimă de Piatră”, apoi Box Office, Ana Kui și Vadim Crușcov Band. Duminică, 12 Decembrie, începând cu ora 17:00, va fi seara colindelor, într-un concert organizat în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Timișoarei”, transmite Casa de Cultură în legătură cu programul acestei săptămâni.

Programul săptămânii viitoare este prezentat astfel: „Săptămâna viitoare începe cu un spectacol inedit, pe patinoarul din fața Operei, unde luni, 13 decembrie 2021, la ora 17:00, păpușarii de la Magic Oz ne vor povesti visul omului de zăpadă. După spectacol, copii și părinți sunt invitați să participe la împodobirea bradului, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, ca acasă. Și tot luni, la ora 18:00, va fi gata ieslea zămislită de mâinile meșterului George Bostănică, în Piața Operei. Vă așteptăm să o descoperim împreună!

Marți, 14 decembrie, e momentul să urce, pe scena din Piața Libertății, Școala de Arte din Caransebeș, apoi Palatul Copiilor din Timișoara. Ziua de 15 decembrie îi va aduce în fața publicului pe elevii Victor Geru (vioară) și Leonard Mihale (pian), multiplu medaliat internațional, care face cinste Timișoarei până departe. Cei doi elevi ai Liceului „Ion Vidu” vor fi urmați de Corul Avocaților, dirijat de Codruța Niculescu și acompaniat de Orchestra Maggiore. Din 16 decembrie încolo, gândul ne poartă către Revoluția din Decembrie și către cei care au pierit pentru ca Timișoara să devină «primul oraș liber de comunism». Lor le vor fi închinate zilele de 16-20 decembrie”.

În legătură cu George Bostănică, artistul care lucrează la iesle, reprezentanții Casei de Cultură citează descrierea pe care acesta și-a făcut-o într-un interviu pentru revista Formula As: „Tatăl meu era de loc din Basarabia, a fugit cu ai lui, de frica rușilor. Îl chema Alexie, era tânăr, și ajuns în România, s-a băgat om de curte la un proprietar. A fost un dulgher priceput. Pe mama a cunoscut-o mai târziu, s-au căsătorit, au avut trei băieți, tata avea 47 de ani când m-am născut eu. Apoi s-au despărțit și noi am ajuns la casa de copii din Tălășman, județul Vaslui. Aveam numai cinci ani. Am stat la casa de copii până la vârsta de 17 ani. Pe mama am văzut-o de trei ori în toată viața. La casa de copii nu a fost chiar așa rău, cum obișnuiește lumea să spună. E drept că veneam din familii destrămate, că tânjeam și noi după o familie fericită, dar acolo au avut grijă de noi. Purtam blugi, am făcut sport: judo, tir cu arcul, probe sportive. Prima daltă am confecționat-o dintr-o foarfecă de tăiat via. Am luat o bucată de lemn și mi-am sculptat propriul chip, uitându-mă într-o oglindă. Am mai meșterit câteva figurine, din amuzament, fiindcă bani nu mă așteptam să-mi aducă treaba asta. Acum folosesc dalta numai 1% din volumul lucrării. Pentru restul, lucrez cu drujba, dar și cu scule electrice, cum e flexul. Fără trei drujbe nu ai ce căuta în meseria asta”.

Instituția de cultură din subordinea Primăriei Timișoara, condusă de Camelia Mingasson, face și un rezumat al primei săptămâni a Târgului de Crăciun:

„De astă dată, povestea Crăciunului a început ceva mai repede de 1 Decembrie, așa cum este tradiția, de câțiva ani, la Timișoara… Ea s-a născut de Sfântul Andrei, care a adus pe scena Operei spectacolul «Te binecuvântez, Românie!», un moment încărcat de emoție, care a stârnit lacrimi în ochii și inimile tuturor celor prezenți.

Protagoniști au fost corala Contrast, Andreea Voica și Răzvan Rădos, artist complex, dirijor al Corului de Copii al Radiodifuziunii Române, al Corului Regal și al Coralei Canticum. Printre vocile răsunătoare ale artiștilor de la Contrast, cea a actriței Paula-Maria Frunzetti a făcut ca Testamentul Reginei Maria să devină crezul spectacolului și mesajul acestuia.

De 1 Decembrie, personajul principal al zilei a fost, așa cum s-ar fi cuvenit, Ansamblul Timișul. Coordonat de Deian Galetin și Maria Topciov, acesta și-a dovedit, încă o dată, măiestria și dragul de cântul și jocul tradițional, într-un regal care a avut, ca invitați, soliști din toate regiunile țării – Angelica Flutur, Olguța Berbec, Răzvan Rădos și Petrică Miulescu Irimică. Seara s-a încheiat într-un dialog dezlănțuit între Timișul și trupa timișoreană TM Groove, cu Maria Hojda la microfon.

A urmat, pe 2 decembrie, opereta «Silvia», în care s-a remarcat, între talentații studenți ai Facultății de Muzică, nimeni altul decât Dragoș Moldovan, rockerul devenit Vocea României. După Mini Mini Reflex și Vest Phoenix Cover, pe 3 decembrie, au urmat Amalia Gaiță și Pragu’ de Sus – pe 4, apoi elevii Lieceului «Ion Vidu», însoțiți de Ingrid Nicolaescu și Daniel Zah, pe 6”.

