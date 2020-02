Imagini amuzante cu o vulpe la vânătoare de rozătoare, la Teregova, în Caraș Severin, publicate de Romsilva – Video

Vulpe vânător în plină acțiune în Munții Țarcu 😊 Imaginile amuzante cu o vulpe la vânătoare de rozătoare au fost filmate de colegul nostru Petru Stoicănescu într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Teregova.Pădurile administrate de Ocolul Silvic Teregova, din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, constituie un habitat corespunzător, ce oferă faunei condiții bune de liniște, hrană și adăpost. Direcția Silvică Caraș-Severin administrează o suprafață de circa 350.000 de hectare de păduri prin intermediul a 17 ocoale silvice. Cel amintit mai sus, Ocolul Silvic Teregova, gospodărește circa 25.000 de hectare.Credit video: Petru Stoicănescu, Direcția Silvică Caraș – Severin***** Fox hunting at Teregova Forest District in Caraș – Severin County, in #Romania #DezvoltareDurabilă #ConteazăPentruViitor #Păduri #Silvicultură#România #Natură #Forests #Teregova #Caraș #CarașSeverin