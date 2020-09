Interviu cu Adrian Pau, candidatul Pro România la președinția Consiliului Județean Timiș (P)

Domnule Pau, campania este pe ultima sută de metri. Cum a fost această perioadă pentru dumneavostră și Pro România?

A fost o campanie intensă, în ciuda pandemiei care ne-a îngreunat programul și a restricțiilor pe care le-am avut. Mă bucură, însă, eforturile pe care le-au depus toți candidații Pro România pentru a transmite timișenilor și timișorenilor mesajul nostru. Pe de altă parte, am avut bucuria să cunosc o sumedenie de oameni, să stau de vorbă cu timișenii, să le ascult nemulțumirile și să le împărtășesc bucuriile. Cred că am ajuns în majoritatea localităților din Timiș și pot spune acum, la final, că am făcut tot ceea ce a depins de noi pentru o campanie civilizată, fără atacuri personale, ne-am propus să ne prezentăm proiectele fără să lovim în adversari.

Se duce o luptă aprigă pentru câștigarea președinției Consiliului Județean Timiș. Vă încumentați să dați un pronostic?

Să știți că lupta nu se dă doar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, ci și pentru multe primării din județ, dar mai ales pentru Timișoara. Chiar dacă este un singur tur de scrutin, sunt primari în funcție care nu au siguranța victoriei în 27 septembrie. Lupta este strânsă inclusiv la Primăria Timișoara, unde avem trei-patru candidați redutabili. La fel și la Consiliul Județean, unde nu știu dacă s-a desprins deja cineva în câștigător. Din experiență vă spun că într-o campanie, cea mai importantă zi este ziua votului. Acolo se decide totul! Deci, nimic nu este bătut în cuie.

Ne imaginăm următorul scenariu: suntem în 28 septembrie, ați câștigat alegerile. Care este primul lucru pe care îl faceți în calitatea de președinte al Consiliului Județean Timiș?

Este simplu: un audit intern, pentru că trebuie să știi exact ce preiei și care sunt cele mai stringente probleme. Aud alți candidați care spun că vor concedia parte a angajaților din Consiliul Județean… Este dovada unei imaturități, a lipsei de experiență în administrație. Dar să revin. E important să știi situația exactă la zi pentru a lua cele mai bune decizii în folosul locuitorilor județului Timiș. Eu am o serie de informații din interiorul CJT, știu care sunt problemele acolo și am și soluții pentru rezolvarea lor.

Ne imaginăm un alt scenariu: nu câștigați Consiliul Județean, care este planul B?

Nu extistă plan B până după numărătoarea voturilor, abia după aceea putem lua în calcul alte variante. Noi am plecat la luptă cu gândul de a câștiga alegerile, dar nu depinde doar de noi, acest lucru îl putem reuși doar împreună cu timișorenii și timișenii. 27 septembrie este ziua în care puterea este în mâna lor și ei decid cui o dau. Dacă ne-o încredințează, știm foarte bine ce avem de făcut, dacă nu, vom încerca să facem o opoziție constructivă, în interesul alegătorilor, vom amenda orice derapaj al viitoarei puteri. Dar, repet, vom fi constructivi, pentru că noi credem într-o altfel de abordare a lucrurilor, nu în blocarea absurdă a oricărui proiect doar de dragul de a-l bloca.

Haideți să vorbim puțin despre proiectele dumneavostră pentru județul Timiș în următorii patru ani.

Sunt câteva domenii prioritate, unde astăzi suntem deficitari și trebuie intervenit pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal. Când vorbim despre sănătate, educație și infrastructură, nu trebuie să facem rabat de la nimic. Este clar că acestea sunt principalele axe prioritare în următorii patru ani, oricine ar fi președinte al Consiliului Județean Timiș. Nu mai putem pierde timp în așteptarea unor promisiuni care nu cred că se vor onora vreodată de către decidenții naționali, și mă refer în primul rând la spitalul regional de care se tot vorbește. După cum bine știți, Spitalul Județean se află în patrimoniul CJ Timiș, și cred că această mare unitate spitalicească are nevoie de susținere serioasă pentru ca actul medical să se desfășoare în condiții cât mai bune. Vorbim, totuși de sănătatea timișenilor… Mai apoi, educația este un alt domeniu în care trebuie să investim, copiii reprezintă viitorul iar pentru ei trebuie să facem orice efort. Iar în ceea ce privește infrastructura, discuțiile pot fi foarte ample. Nu mi-aș dori să fiu un președinte de consiliu județean care taie panglici la drumuri asfaltate lungi de trei kilometri. Trebuie să gândim la nivel mai mare, iar pentru acest lucru am alături de mine câțiva specialiști cu care mă sfătuiesc pentru a lua deciziile cele mai bune. O infrastructură rutieră bună este un atu important.

Comandat de Partidul Pro România – Organizația Timiș. Executat de Logos Consulting. CMF: 21200010.

