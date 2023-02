La Lugoj are loc prima Olimpiadă WorldSkills de Tehnologia Modei

Prima Olimpiadă WorldSkills de Tehnologia Modei se desfășoară marți, 7 februarie, la Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” din Lugoj, cu sprijinul companiei Enira Trading, al Primăriei Lugoj și al Inspectoratului Școlar Județean Timiș. Competiția constă în două probe practice: executarea unei fuste clasice pe baza unei documentații tehnice detaliate și o probă surpriză. Participă 11 elevi de la cinci licee de profil: Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” București, Liceul Tehnologic „Sf. Nicolae” Deta – Timiș, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni – Suceava, Liceul Tehnologic Tufeni – Olt și Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” Lugoj. Juriul competiției are în componență și experți internaționali ai WorldSkills France. Aceștia participă la competiția de la Lugoj prin proiectul Erasmus+ „EGPIVET – Exchange of Good Practices in the Implementation of VET Competitions”.

