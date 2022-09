La UVT, Cultura este Capitală! Expediții în jungla din Brazilia și din noi

Seria conferințelor organizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitală!” continuă în noul an academic. Sâmbătă, 1 octombrie 2022, începând cu ora 18:00, în Aula Magna „Ioan Curea”, are loc conferința „Expediții în jungla din Brazilia și din noi”, la care este invitat Alexandru Stermin.

Acest eveniment face parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”, teritoriul Oameni, stația Reflecții, este finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș.

Conferința va fi moderată de criticul literar și universitarul Mircea Mihăieș.

„Expediții în jungla din Brazilia și din noi” este o invitație la aventură, la explorarea junglei din Brazilia și a junglei din noi. Un cadru în care vom încerca să descoperim relația noi și Natură, cu luminile și umbrele sale. Ca orice întâlnire cu jungla, conferința va fi un prilej de mirare, o călătorie prin care ne mână curiozitatea.

Alexandru N. Stermin, biolog și explorator, se implică activ în popularizarea științei și în conservarea naturii atât prin cursurile sale de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, cât și prin cărți devenite bestsellers Humanitas (Jurnalul unui ornitolog; Călătorie în jurul omului; Căzuți din Junglă: Poveștile unui explorator) sau articole pentru Sinteza și National Geographic.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea a declarat: „Seria conferințelor de prestigiu „La UVT, Cultura este Capitală!” debutează în această toamnă cu un cercetător tânăr, dar care este deja binecunoscut publicului din România. Așa cum am obișnuit comunitatea timișoreană, la Universitatea de Vest din Timișoara vin unii dintre cei mai importanți intelectuali, din dorința realizării unui dialog deschis, într-un spațiu al cunoașterii bine jalonate. Scopul nostru este să configurăm un spațiu autentic al reflecției, pentru că în contextul socio-politic și cultural actual, dialogul autentic este esențialmente necesar.”

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook a UVT. Conferința „Expediții în jungla din Brazilia și din noi" este organizată de către Universitatea de Vest din Timișoara.

