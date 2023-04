Liberalii condamnă decizia primarului Dominic Fritz, de a demola trei catarge cu tricolorul, amplasate în intersecții din oraș

Anunțul primarului Timișoarei, de a demola trei dintre catargele de mari dimensiuni, amplasate cu steagul tricolor în mai multe zone din oraș, nu sunt bine primite de PNL Timiș. Decizia este calificată ca fiind ”un gest care sfidează Timișoara și care arată disprețul pe care edilul îl are față de comunitate.”

”Mi-e foarte greu să înțeleg cum poate să atenteze la simbolurile naționale un primar ales de timișoreni să îi reprezinte. Timișorenii, printre care m-am numărat și eu, au luptat, unii cu prețul vieții, în decembrie 89”, spune Lucian Căldăraru, consilier local PNL Timișoara, dar și un cunoscut luptător în Revoluția de la Timișoara din Decembrie 1989.

Căldărariu spune că a discutat cu mai mulți membri ai PNL, cu cetățeni simpli, dar și cu alți reprezentanți USR, iar aceștia condamnă gestul

”Nu putem accepta o nouă umilință din partea unui primar care a demonstrat de mai multe ori, acum în mod flagrant, că nu dă doi bani pe spiritul acestui oraș. Primarul Fritz și echipa sa de mici șarlatani au ocupat administrația locală și au transformat-o în moșia lor personală. Am discutat cu colegii mei din PNL dar și cu timișoreni din alte partide, inclusiv din USR, și cu mulți timișoreni neafiliați politic, oameni împreună cu care am stat pe baricade în 1989 și cu toții am fost de acord că această sfidare permanentă și acest mod de a umili orașul care l-a primit pe Fritz cu brațele deschise, trebuie să înceteze. Distrugerea drapelelor naționale ale țării noastre este picătura care a umplut paharul, mai ales că același Dominic Fritz nu a avut nicio problemă atunci când a arborat în fața primăriei drapelele altor state acționând la limita legalității. Nu am reacționat în acel moment pentru că Timișoara este un oraș primitor, cu oameni buni și deschiși, pentru care toleranța și buna conviețuire cu toate etniile sunt sacre. Acum însă, atentatul primarului Fritz la adresa drapelului pe care timișorenii și-au vărsat sângele în 1989 nu poate fi acceptat. Consilierii locali PNL Timișoara îi cer lui Dominic Fritz să își retragă dispoziția prin care vrea să distrugă drapelele și dacă există probleme de legalitate privind amplasarea acestora să se implice personal pentru a le rezolva. De asemenea, cerem ca primarul Fritz să își ceară scuze public față de timișorenii pe care i-a jignit profund prin această decizie”, a spus consilierul local PNL.

Au luat atitudine pe această temă și viceprimarul Cosmin Tabără și consilierul local Dan Diaconu.

”O intenție incorectă față de timișoreni, o intenție incorectă față de acest oraș, o intenție incorectă față de această țară și simbolurile ei. Gestul de a încerca eliminarea drapelului unei țări din spațiul public este unul inadmisibil oriunde în această lume. Și în cel mai bun caz se soldează cu trecerea în uitarea și oprobriul public pentru cei ce îl fac. Cred și sper că un astfel de lucru se va întâmpla și în acest caz”, a transmis Diaconu.

Cosmin Tabără spune că dacă se dorea, situația putea fi rezolvată.

”Părerea mea este că România, Timișoara, are nevoie de simbolurile ei naționale, are nevoie de însemnele ei. Mai ales în momentele acestea în care lumea e atât de zbuciumată. Ce ne mai poate lega între noi dacă nu tradiția, istoria, cultura, simbolurile naționale. Știu că există Certificat de Urbanism pentru intrare în legalitate, știu că toate pot fi realizate dacă se vrea. Important e să se vrea. Este de preferat ca urmașii să îmbunătățească un lucru, nu să demoleze. De demolat e atât de ușor…”, spune viceprimarul Cosmin Tabără.

