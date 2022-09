Liberalul Ștefan Sandu, nemulțumit de „magistrala verde” propusă pe Calea Șagului: În Munchen și în Frankfurt „nu se fac experimentele verzi pe șosele esențiale”

Ștefan Sandu, consilier local PNL, este nemulțumit de proiectul de transformare a Căii Șagului în „magistrală verde”. Acesta spune că în Munchen și Frankfurt, de exemplu, pe drumurile principale nu se fac „experimente verzi”. În schimb, acolo, căile principale ar fi gândite pentru „ieșirea/intrarea cât mai fluidă a mașinilor din oraș”.

„Timisoara are cateva intrari/iesiri importante in oras: Calea Lugojului, Ciarda Rosie ( Buziasului), Calea Sagului, Calea Aradului, Calea Lipovei. Si mai sunt cateva, dar nu la asemenea nivel. Este o chestiune elementara ca nu te apuci sa faci experimente pe aceste cai. Ele trebuie sa faciliteza doar iesirea/intrarea cat mai fluida si rapida a masinilor din oras.

In Munchen, oras mult mai populat decat Timisoara, cu un numar mult mai mare de masini pe cap de locuitor, in 10-15 minute esti din centrul orasului pe autostrada. Si asta pe tronsoane cu 3-4 benzi pe sens. In Frankfurt de pe autostrada se intra pina in “buricul targului” cu 3 benzi pe sens. Larg. Acolo nu se fac experimentele verzi pe sosele esentiale, acolo nu se fac piste de biciclete din benzile destinate autovehiculelor, locuri de promenada sau mai stiu eu ce gargauni viseaza apostolii schimbarilor. Pe acolo se intra si se iese din oras, in asa fel incat sa se piarda cat mai putin timp, masinile sa nu stationeze interminabil, sa nu polueze inutil. Pentru pietoni, biciclete, trotinete, caruturi sau sanii se gasesc alte cai, alte strazi, unde astea sa fie prioritatile. Cam asta este logica organizarii unui oras, expertilor. O vede chiar si un nespecialist ca mine. Si chiar nu inteleg ce v-a facut Calea Sagului…”, scrie consilierul local PNL într-o postare pe rețelele de socializare.

