Lupta pentru reciclarea deșeurilor se dă pe plan local și începe la Timișoara

În urma unui sondaj făcut în rândul timișorenilor, în ceea ce privește poluarea cu deșeuri, peste 200 de persoane au susținut ca procesul de reciclarea gunoaielor trebuie să aibă loc pe plan local – atenționează GreenCity Recycle, o echipă de tineri motivați, care a luat naștere în cadrul proiectului Hella Leaders Explore.

Scopul declarat al grupului este de a educa cetățenii orașului Timișoara asupra unui subiect extrem de important în zilele noastre – reciclarea.

De asemenea, sondajul mai arată că timișorenii și-ar dori ca autoritățile locale să fie mai interesate în acest subiect și să se ocupe mai mult decât o fac în momentul de față.

“Tot prin acest sondaj am aflat de faptul că oamenii ar recicla, însă nu sunt destule pubele și centre de colectare pentru a face acest lucru cât mai eficient. Credem că prin proiectul nostru putem aduce astfel de schimbări în Timișoara, contribuind la un oraș mai curat și mai verde”, susține GreenCity Recycle.

Care ar fi beneficiile reciclării? Reducerea poluării, păstrarea curată a mediului și a apelor, conservarea resurselor naturale, reducerea consumului de energie și micșorarea cantității de gunoi. Mai este un aspect important, de subliniat: prin procesul reciclării se protejează sănătatea oamenilor, animalelor și păsărilor.

GreenCity Recycle și-a mai prezentat acțiunile de viitor: “Noi ne propunem prin paginile noastre de Social Media (Facebook: https://www.facebook.com/ GreenCityRecycle/;Instagram:ht tps://www.instagram.com/ greencityrecycle/ ) să răspândim la cât mai mulți ideea de reciclare, importanța și beneficiile acesteia. De asemenea vom fi prezenți la Radio Joy (93.4 F.M. Arad și 90.2 F.M. Lugoj) unde vom crea un spot publicitar despre cum să reciclezi corect și nu în ultimul rând, să organizăm un webinar educativ pe această temă.

Sperăm că vom reuși să aducem o schimbare oricât de mică ar fi ea și să lăsăm o amprentă asupra acestui subiect în orașul nostru. Vocea noastră merită să fie auzită pentru că doar așa v-om reuși să facem Timișoara ca o floare. Dacă dorești să aflii mai multe despre noi te așteptăm pe paginile noastre de comunicare menționate mai sus. Reciclăm azi, pentru un mâine mai bun!.

Vremurile în care trăim se află sub o schimbare și dezvoltare continuă, tehnologia devenind tot mai avansată. Din păcate pentru a obține toate aceste lucruri care ne stau la dispoziție în prezent are loc și poluarea masivă, dar dacă învățăm să fim responsabili și să sortăm deșeurile încă din propriile case, am putea reduce ușor, ușor acest efect dăunător pentru mediu”, este mesajul GreenCity Recycle Timișoara.

