Luptatorul de MMA Alin Chirila, dus cu duba de la Timisoara la Galati pentru a fi audiat intr-un dosar de mare violenta. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Alin Chirila, luptatorul de MMA din Timisoara care a devenit cunoscut dupa ce a participat la reality show-ul Survivor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, impreuna cu fratele sau, dupa ce a participat la o rafuiala violenta in judetul Galati. Acesta a fost retinut, ieri, de la domiciliul sau de langa Timisoara, din comuna Mosnita Noua, si dus cu duba la sediul IPJ Galati, unde a fost audiat timp de mai multe ore.

Aseara, Alin Chirila si fratele sau, Ionut Chirila, au fost prezentati judecatorului de drepturi si libertati de la Judecatoria Targu Bujor, care a dispus arestarea preventiva a celor doi frati pentru o perioada de 30 de zile.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Bujor. Dispune arestarea preventiva a inculpatilor: – Chirila Alin, cetatean roman, cunoscut fara antecedente penale, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, lovire sau alte violente, lipsire de libertate in mod ilegal (fapta comisa in data de 18.12.2023, pers. vat. Zontea Lucian-Luta), amenintare, influentare a declaratiilor, tulburare a ordinii si linistii publice, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 23.12.2023, pana la data de 21.01.2024, inclusiv; – Chirila Ionut – Viorel, cetatean roman, cunoscut ca avand antecedente penale, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, (fapta comisa in data de 17.12.2023, pers. vat. Zontea Lucian-Luta) si lipsire de libertate in mod ilegal, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 23.12.2023, pana la data de 21.01.2024, inclusiv”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 66/2023 din 23.12.2023.

Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare pentru inculpatii Chirila Alin si Chirila Ionut – Viorel si de la comunicare pentru Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Bujor.

Reamintim ca, in cursul zilei de 23 decembrie, politistii din cadrul Politiei Oras Beresti, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Bujor, au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, a doi frati, de 35, respectiv 31 de ani, primul domiciliat in comuna Mosnita Noua, din judetul Timis, iar cel de-al doilea domiciliat in comuna Cavadinesti, judetul Galati, banuiti de comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare si lovire sau alte violente.

Din cercetari s-a stabilit faptul ca, in noaptea de 16/17.12.2023, cei doi frati s-ar fi deplasat la adresa de domiciliu a unui alt barbat, de 36 de ani, din Cavadinesti, pentru a-i cere socoteala cu privire la un conflict anterior, pe care unul dintre cei doi frati, respectiv cel de 31 de ani, l-ar fi avut anterior cu acesta.

Cei doi ar fi patruns, fara drept, in curtea imobilului barbatului vizat, iar cand acesta ar fi iesit din casa, cel de 35 de ani l-ar fi agresat fizic, dupa care l-ar fi condus la autoturismul cu care s-au deplasat la aceasta adresa si l-ar fi fortat sa se aseze pe bancheta din spate, impotriva vointei celui agresat.

Barbatul ar fi fost agresat fizic si in interiorul autoturismului, cu care a fost condus pana la marginea localitatii, perioada de timp in care cel agresat ar fi fost amenintat cu noi acte de violenta si chiar cu moartea, pentru cazul in care barbatul ar intentiona sa anunte Politia.

Potrivit unor surse judiciare, dupa ce l-a batut bine, Alin Chirila l-a pus pe om sa se spele la o fantana ca sa nu-i murdareasca masina. Victima a fost amenintata ca daca suna la politie, va fi abandonata, dezbracata, intr-o padure. Pe masa anchetatorilor au ajuns probe solide, inclusiv imagini surprinse de camerele de supraveghere din localitate.

Sursa: impactpress.ro

