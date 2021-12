Marilen Pirtea s-a ținut de cuvânt și a depus proiectul de lege privind introducerea în programa școlară a „Istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România”

Marilen Pirtea, deputat PNL Timiș și rector al Universității de Vest din Timișoara, s-a ținut de cuvânt și a depus, joi, 23 decembrie, proiectul de lege privind „Introducerea în curricula școlară de liceu a cursului «Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România»”. Liberalul își anunțase intenția încă de pe 19 decembrie. Acesta ar fi modul prin care deputatul dorește să marcheze trecerea a 32 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989.

„La împlinirea a 32 de ani de la zilele Revoluţiei de la Timişoara din 1989, trăim cu stupefacţie într-o realitate post-adevăr, în care generaţii întregi de tineri, de la cei care abia intră în ciclul şcolar gimnazial, până la elevii claselor a douăsprezecea, sunt aproape complet lipsiţi de informaţia elementară despre Revoluţia de la Timişoara, despre schimbările de regim social şi politic produse în decembrie 1989, toate datorate curajului timişorenilor eroi, care au realizat Revoluţia pe străzile însângerate ale Timişoarei. Curricula şcolară nu cuprinde, din păcate, nici măcar în manualul de istorie, pagini semnificative despre Revoluţia de la Timişoara din 1989. Este o ruşine naţională, atât pentru Ministerul Educaţiei, cât şi pentru dascălii din şcoli, faptul că cei care au iniţiat eliberarea ţării de sub dictatura comunistă, revoluţionarii Timişoarei nu se mai află în niciun capitol al istoriei recente predate în învăţământul preuniversitar”, explica, pe 19 decembrie, Marilen Pirtea.

Joi, tot acesta revine cu o postare pe rețele de socializare: „Nepăsarea poate fi combătută, schimbarea poate fi realizată prin responsabilitate și perseverență. Am promis depunerea proiectului de lege pentru predarea istoriei Revoluției de la Timișoara din 1989. Astăzi, 23 decembrie 2021, am înregistrat în circuitul legislativ Proiectul de Lege privind Introducerea în curricula școlară de liceu a cursului «Istoria Revoluției de la Timișoara din 1989 și a schimbării de regim din Decembrie 1989 în România». Am formulat acest proiect ca pe o datorie de onoare, în urma consultărilor cu asociațiile de revoluționari, pentru inițierea căruia voi solicita susținerea colegilor deputați, fie că reprezintă Timișul, Bucureștiul sau oricare altă circumscripție”.

Proiectul de lege poate fi studiat la: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect…

