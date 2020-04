Mărturie dramatică, de pe patul de spital, a primului medic de familie din Timiș infectat cu COVID19

Primul medic de familie infectat cu COVID19 din județul Timiș a fost înregistrat la Liebling. În urmă cu aproape trei săptămâni, el a căzut victimă a iresponsabilității criminale a unui pacient, care nu a spus că a intrat în contact cu o persoană venită dintr-o țară din zona roșie.

Rezultatul acestei iresponsabilități a fost devastator: medicul a fost infectat, iar la această oră se află în tratament la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, iar acel pacient a murit în două zile.

De pe patul de spital dr. Rodica a vorbit pentru cotidianul ZIUA de Vest despre filmul dramatic al acelei zile, despre situația grea prin care trece medicina primară din Timiș în pandemia de coronavirus și despre pericolul mortal la care sunt expuși doctorii de familie din cauza COVID19, fiindcă nu au mijloace de protecție eficiente și a transmis și un mesaj clar către autorități: protejați-vă medicii!

Prezentăm mărturia dramatică de pe patul de spital a primului doctor din medicina primară din Timiș infectat cu Covid19!

”Medicii de familie se descurcă fiecare cum poate. Eu la cabinet am reușit să achiziționez mijloace de protecție și dezinfectanți, ceea ce am găsit în farmacie. În măsura posibilităților am respectat protocolul de siguranță al meu și al asistentei.

Problema este că pacientul care a venit la cabinet nu a spus adevărul că a intrat în contact cu alte persoane venite dintr-o țară aflată în zona roșie, eu nu am știut și s-a întâmplat nenorocirea: am fost infectată cu COVID19.

Dorim un pic de înțelegere și sprijin din partea autorităților să fim și noi în siguranță să nu mai fim expuși infecției cu coronavirusul. Cabinetele nu au primit niciun dezinfectat: clor, alcool sanitar sau altele, eu am achiziționat totul din farmacii.

Noi, la cabinet, facem un triaj când vine un pacient, în curte, iar în cabinet au intrat doar urgențele, unul câte unul. În ziua fatidică, unul a mințit și rezultatul se știe. Pacientul era infectat și a murit, nu după mult timp.

În pandemia de COVID19, s-a ajuns ca medicului de familie să i se bage toate prostiile pe cap. Ceea ce sistemul sanitar nu mai poate să rezolve îi aruncă medicului de familie. În situația de urgență în ordonanță militară, ni s-a spus că putem să luăm cazuri prin toate mijloacele de comunicare cu pacienții, pe skip, pe mail, pe telefon, pe waths app, pe faceebook, dar să facem dovada că am și vorbit cu ei, dar nu ni se spune sub nicio formă cum vor fi decontate aceste cazuri.

Am investigat aceiași pacienți și de mai multe ori pe zi, fiindcă mă contactau, chiar în timpul meu liber, sâmbăta și duminica, pentru care nu am primit niciun ban, cazuri care nu mi s-au decontat. Adevărul că nici nu am cerut nimic în plus.

Trebuie să se reglementeze această situație. Am avut mari probleme și cu cei izolați, suspecții de Covidi19. Mulți nici declara că vin din zone roșii, nici nu respectau izolarea.

Acum s-au speriat toți, fiindcă eu sunt un exemplu concret. Ce se poate întâmplă când un medic de familie nu este protejat așa cum trebuie de infecția cu COVID19. Când un pacient minte, cineva o pățește. În acest caz am pățit-o eu. Am fost infectat de o persoană care nu a spus adevărul, adică a mințit cu privire la situație ei. De fapt și pacientul a pățit-o și mai rău că a decedat, iar eu m-am infectat de la el.

S-au ascuns niște amănunte foarte importante. Dacă el recunoștea era bine. Nu el a venit din Germania, ci copilul și trebuia ca toți să fie în izolare. A lipsit factorul cel mai important în definiția de caz, faptul că nu a spus că a fost în contact cu cineva din străinătate. Asta ni s-a ascuns. Nu am fost informată și iată rezultatul.

Neștiind medicii, nici la spital nu l-au încadrat ca și Covid19, ci cu pneumonie și cu alte probleme. Când am sunat eu la ambulanță atunci și le-am spus că îl suspectez de Covid19, abia cu două zile înainte de a muri au venit să îi recolteze probe. Bine au făcut că au venit, fiindcă am aflat de ce a murit.

Dacă nu aveam certitudinea de diagnostic, ar fi ajuns mult mai multă lume infectată. Eu am fost în contact cu el. Eu m-am izolat și după câteva zile am început să mă simt rău aveam temperatură 37 de grade și simptome. Mi s-a spus că 37 nu e temperatură, iar dacă aveam dureri musculare, greață și mă simt obosită, este că stăteam acasă. Asta e inacceptabil, dar așa a fost.

Vreau să se știe cazul meu și autoritățile și DSP Timiș să ia măsuri să ne protejeze.

Medicilor de familie și tuturor medicilor să li se ofere mijloace de protecție împotriva Covid19: măști, mănuși, viziere, halate de unică folosință, dezinfectanți, tot ceea ce ne pune în siguranță, fiindcă pericolul infecției cu coronavirusul este foarte mare atât cât noi venim în contact cu pacienții zilnic și nu știm dacă sunt infectați sau nu, mulți, fiind asimptomatici, după cum susțin specialiștii.

Nu poți merge la război cu acest dușman mortal care este Covid19 cu mâinile goale, neînarmat cu mijloace de protecție eficiente.

Protejați-i pe medicii de familie și pe toți medicii și asistentele din spitale sau nu!”, este mesajul dr. Rodica, de pe patul de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara.

Comentarii

comentarii