Medicul Tudor Ciuhodaru – totul despre coronavirus. Cum se vindecă pacienţii și care este hrupa de risc

România a raportat nouă cazuri de infectare cu coronavirus, însă trei dintre pacienţi au fost declaraţi vindecaţi şi au fost deja externaţi din spital. Pentru că, momentan, nu există un vaccin împotriva acestui virus, medicul Tudor Ciuhodaru a explicat, pentru Observator, cum se vindecă un pacient infectat cu coronavirus.

Medicul precizează că nu există un tratament specific, dar, ca la orice altă viroză, răspunsul organismului poate duce la eliminarea virusului. Astfel, prin tratarea simptomelor, virusul va fi eliminat din organism, pe măsură ce reacțiile din organism își urmează cursul.

“Orice virus poate fi comparat cu un agresor. El încearcă să treacă de poarta casei, poarta de intrare în organism. De obicei nasul, ochii, gura. Sau acele picături de saliva, secreții nazo-faringiene pe care le eliminam atunci când tușim, strănutăm sau vorbim. Sau prin suprafețe contaminate. Mâinele murdare sunt cea mai ușoară cale de transmitere a unui virus. Apare un conflict între organism și acest agresor, daca e un conflict important atunci apar reacțiile inflamatorii, apare simptomatologia: febră, frison, dureri musculare, durere in gat. Daca nu e un conflict important, virusul trece în organism necunoscut aproape ca simptomatologie și este așa zisul purtător sănătos care nu face boala. Ulterior, testele pot deveni negative pe măsură ce virusul se elimina. La testare, rata de eroare poate fi si de 50 la sută”.

“E o viroza respiratorie, o viroza care se transmite ca orice alta viroza. Are aceleași metode de lupta, nu are tratament specific. Și cum am tratat alte viroze respiratorii in alti ani mecanismele și modul de acțiune per pacient sunt aceleași. Putem sa va izolam la domiciliu. Putem sa va tratam atunci când aveți complicații. Pot fi complicații severe de tip miocardita, pneumonii, așa au fost cazurile severe din China și din alte părți”.

“Se pune problema daca reinfectarea, vine din nou virusul la dumneavoastră, dacă nu ar putea face cazuri chiar mai severe, iar cazurile pe care le-ați văzut căzând pe strada in China erau chiar legate de aceste complicații. Deci daca punem toate aceste date vedem că avem o viroza respiratorie la care nu știm: că e un lucru nou, daca va genera mutații, iar deja se spune că ar fi doua tipuri sau subtipuri, nu știm dacă va evolua sau va deveni mai agresiv”

“În acest moment măsurile de autoprotectie sunt cele mai importante. Sa evitam aglomerațiile, unde sunt cei mai mulți oameni? In mijlocul de transport în comun sau la școli. Daca nu e absolut nevoie, la orele de vârf sa evitați transportul și să vă protejați. In acest context e de protejat ca la orice fel de viroza respiratorie. Nu e tratament specific și nu e vaccin. Dar, ca şi celelalte viroze din fiecare iarna, le tratăm atunci când apar simptomele și complicatiile”.

“Se vindecă exact ca la orice alta viroza. Răspunsul organismului poate duce la eliminarea virusului, apar anticorpii, ca la orice alta afecțiune de acest tip. In contextul in care organismul are resursele necesare, va recomand sa fiti atenți la starea dumneavoastră de sănătate. Este bine sa fiți cât mai sănătoși, sa adoptați un stil de viață sănătos. Vindecarea se face ca la orice alta viroza, nimic în plus și nimic în minus. Virusul va fi eliminat din organism pe măsură ce reacțiile din organism își urmează cursul, iar cei care au anumite sensibilitati și riscuri sunt cei care se trebui sa își ia măsuri suplimentare de precauție”.

“Va amintesc că grupa de risc este reprezentată de bărbații de peste 50 de ani, fumători, cu afecțiuni asociate. Puteți mânca fructe și legume proaspete sa va întăriți imunitatea sau sa practicați un sport”, a declarat pentru Observator medicul Tudor Ciuhodaru.

Sursa: observator.tv

