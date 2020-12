Mulțumire la USR PLUS Timiș: În patru ani ne-am dublat numărul de parlamentari

Mulțumire la USR PLUS Timiș: În patru ani ne-am dublat numărul de...

Deși conform primelor rezultate estimate USR PLUS este doar pe locul trei, la distanță de primele două partide, reprezentanții locali ai partidului sunt mulțumiți de rezultat, după ce acesta și-a dublat numărul de parlamentari avuți. Cel mai optimist a fost primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care a subliniat că în capitala Banatului USR PLUS a câștigat din nou alegerile.

”Am văzut rezultatele exit poll, conform datelor orei 19, vrem să le mulțumim românilor care au dat votul pentru USR PLUS, care au ieșit la vot astăzi. Pentru USR este o mare victorie, conform acestor rezultate, care nu sunt definitive, ne-am dublat numărul de parlamentari. Pentru un partid tânăr, care a luptat în parlament împotriva asaltului lui Dragnea, asupra statului român și a justiției, împotriva ciocoismului și a pensiilor speciale, este o mare victorie să vedem validată victoria noastră. Rezultatele nu sunt definitive, ne așteptăm să crească odată cu voturile care vin din diaspora. Avem 250.000 de voturi numărate acolo, știm că acolo USR PLUS are număr mare de voturi. Dau un mesaj celor care sunt în secțiile de vot, acum sunt cele mai importante momente, când numărăm voturile, rămânem aici, în centrul de comandă și control de la județ. Sperăm la un vot cât mai bun în județ”, a declarat Cătălin Drulă, deputatul formațiunii politice.

El a vorbit și despre perspectivele politice de după alegeri.

Ce se va întâmpla după aceste alegeri? Suntem gata să intram la guvernare. Vom negocia cu forțele care vor o Românie modernă, nu vom negocia cu PSD și cu partidele PSD-iste, avem un program de guvernare care noi credem că este cel mai bun, cu 40 de angajamente pentru o Românie modernă, fără pensii speciale, fără privilegii, fără politizare, cu investiții în infrastructură, în spitale. Nu ne vom gîndi la funcții sau la oameni care să ajungă undeva, ci în primul rând la negocierea acestui program”, a mai subliniat Drulă.

Liderul USR PLUS Timiș, Cristian Moș, spune că prezența la vot a fost scăzută, dar că în Timiș formațiunea va avea un rezultat bun.

”Mulțumesc cetățenilor care au ieșit la vot. Chiar dacă prezența nu a fost așa de mare, sunt convins că în Timiș vom avea un rezultat bun. Toată povara este în spatele delegaților noștri. A fost o campanie atipică, în care am decis noi, pentru a proteja voluntarii, pentru a proteja cetățenii, să protejăm candidații”, a spus Moș.

Dominic Fritz a remarcat, la rândul său, prezența scăzută la urne, ceea cee arată faptul că noul guvern va trebui să pornească o reformă majoră a statului român.

