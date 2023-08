Muzică și vin! Eufonia Festival organizează, un nou concert vineri, la crama din Șiria Arad

Muzică și vin! Eufonia Festival organizează, un nou concert vineri, 25 august 2023, de la ora 20:00, la crama din Șiria, într-un ambient extrem de primitor și reconfortant, numai bun de ascultat muzică clasică și de băut un pahar cu vin rafinat.

Vom asculta lucrări de D. Șostakovici, S. Prokofiev, J. Francaix, W. A. Mozart, R. Gliere, S. Barber, în interpretarea asrtiștilor: SUYEON KANG, ANTON SPRONK, SIMONA SINDREȘTEAN, VLAD POPESCU, MATHIS ROCHAT, PABLO BARRAGÁN, JEAN SÉLIM ABDELMOULA, YU-HUI CHUANG, ANDRÉ CEBRIÁN, ANGELICA POSTU, MICHAELA ŠPAČKOVÁ.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la Crama Villa Veche (cu o oră înainte de eveniment) și pe myticket.ro: https://shorturl.at/crJP1

Muzica unește oameni. Muzica este un limbaj universal. Muzica este pentru toți!

Tocmai de aceea, ediția din acest an a Eufonia Festival se numește Music for All.

Organizatorii Eufonia Festival au explicat:

“Pentru că ne bucurăm în fiecare an de prezența unui public fidel, dar și fiindcă vrem mereu să ne facem prieteni noi, am ales ca în 2023 să fim alături de oameni care nu au totdeauna acces la cultură. Le vom dărui din suflet muzica noastră și sperăm să le smulgem un zâmbet celor încercați de boală, de singurătate ori privați de libertate, prin cele șase concerte sociale ale acestei ediții.

O prezență constantă și mereu încântătoare este cea a muzicoterapeutului Angelica Postu, care va susține o conferință în cadrul festivalului.

Și, așa cum v-am obișnuit deja, ne vom bucura de concerte în spații deosebite, fie pentru că au o istorie impresionantă, fie pentru că sunt adevărate bijuterii arhitecturale.

Ce nu este deloc nou? Valoarea artistică incontestabilă a artiștilor invitați și programul mereu încântător al concertelor noastre!

Vă așteptăm cu drag să fiți parte a unei noi experiențe Eufonia Festival, eveniment ce face parte din programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii! – este mesajul organizatorilor.

