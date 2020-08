Nicolae Robu își face campanie riscând viața și sănătatea timișorenilor. Consideră ca fiind ”nefundamentată logic” măsura de a purta masca în spații deschise

Domnul doctor ”epidemiolog” Nicolae Robu, primarul Timișoarei, nu este de acord cu premierul Ludovic Orban, și considera ca fiind ”nefundamentată logic” măsura de a purta masca în spații deschise.

Măsură de prevenție, recomandată de toți specialiștii din lume, i se pare primarului ”că nu inspiră încredere”. Tot Nicolae Robu recunoaște că nu a citit textele elaborată de guvern decât după c ședința Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, și că ”a fost indus în eroare”, pentru că recomandările nu sunt impuneri,

”Eu sunt împotriva obligativităților în campania anticovid NEFUNDAMENTATE LOGIC, cu alte cuvinte, care nu-mi inspiră încrederea că pot ajuta efectiv în lupta anticovid! Exemple:

(1) Purtarea măștilor în aer liber în zone neaglomerate, zone în care oamenii nu ajung să stea “în contact” unii cu alții, adică la distanțe mai mici de 1.5 metri, decât cât trec unii pe lângă alții, eventual cât se opresc să se salute, să schimbe o vorbă, în orice caz, un timp de ordinul doar al câtorva minute

(2) Închiderea teraselor civilizate, cu mese distanțate, în care se respectă toate regulile anticovid, deci inclusiv interdicția de a se sta în picioare, la ora 23.00!”, spune primarul Timișoarei.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a decis, în urma ședinței din 1 august, care sunt spațiile deschise în care va fi obligatorie purtarea măștii. Acestea sunt, printre altele, piețe, târguri, stații, peroane, obiective turistice, zone de promenadă, locuri de joacă, grădini de vară, evenimentele cu public. Excepția dată de hotărârea CJSU, la insistențele lui Nicolae Robu, este Piața Victoriei și centrul istoric al Timișoarei. Zone reabilitate în timpul mandatului său.

”Îmi asum că, așa cum a apărut în presă, eu sunt cel ce a cerut exceptarea de la obligativitatea purtării măștii a zonei centrale de promenadă a orașului (formată din Piața Victoriei și Centrul Istoric), pe motiv că, în această zonă, chiar dacă e prezentă multă lume, oamenii sunt în mișcare și se respectă distanțarea socială, ea neputând fi considerată SPAȚIU DESCHIS AGLOMERAT! Am făcut-o în contextul în care nu este cunoscut niciun caz de îmbolnăvire la plimbare prin Piața Victoriei sau Centrul Istoric!

Dacă în privința măștilor în Piața Victoriei și Centrul Istoric am avut câștig de cauză, în privința orarului teraselor nu am mai avut, replicându-mi-se că nu se poate depăși ora 23.00, pentru că s-a instituit această oră limită printr-o decizie națională. Citind textele naționale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel național doar propunându-se asta, nu dispunându-se! Prin urmare, voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi și lăsarea lucrurilor în Timișoara așa cum au fost! PENTRU CĂ NU EXISTĂ NICIUN CAZ DE ÎMBOLNĂVIRE A CUIVA LA VREO TERASĂ DIN TIMIȘOARA DUPĂ ORA 23.00, CUM NU EXISTĂ NICI ÎNAINTE DE ORA 23.00! Cu respectarea exigențelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze -doar omul este ființă socială și nu cred că își propune cineva să o transforme!-, nu să stea închiși în casă CÂND NU E CAZUL; când a fost cazul, am stat!!!”, mai spune primarul.

Ca orice om politic aflat în campanie electorală, primarul PNL le spune timișorenilor că așteaptă punctele lor de vedere, ”pentru a ține seamă de ele”. Punctele de vedere ale medicilor și specialiștilor nu contează pentru Robu. Așa cum și nu contează nici recomandările OMS.

Într-un comentariu la postarea sa de pe Facebook, Nicolae Robu spune că a ajuns la concluzia că nu a contactat nimeni coronavirus stând la o terasă după ora 23 ”După declarațiile îmbolnăviților”.

Prin aceste luări de poziție, Nicolae Robu devine un agent al celor de la Sputnik și nu ar fi de mirare să își facă prezența ”electorală” la mitingurile antiCOVID.

Comentarii

comentarii