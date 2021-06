O nouă AGA Colterm. „Într-un an, doi, nici nu am putea visa că intrăm pe plus. Poate prin 2025”

O nouă AGA Colterm. „Într-un an, doi, nici nu am putea visa...

Joi, 17 iunie, imediat după conferința de presă a lui Dominic Fritz, consilierii locali din Timișoara s-au adunat în adunarea generală a acționarilor (AGA) Colterm. Subiectele principale de discuție au fost noua organigramă și raportul firmei de avocatură contractate. Acesta a fost prezentat doar într-o formă intermediară, de abia pe finalul lunii urmând să fie înaintat și raportul propriu-zis, așa cum este menționat în înțelegere.

În cadrul ședinței, s-a mai discutat despre datoriile companiei, inclusiv amenda de 21 de milioane de euro primită de la Administrația Fondului de Mediu, despre planurile de viitor ale Colterm, dar a fost completat și consiliul de administrație. Până acum, acesta funcționa cu număr par de membri, șase, iar orice hotărâre putea fi contestată, cu șanse mari de succes, în instanță.

Pe scurt, ședința poate fi rezumată de câteva declarații ale lui Cristian Mîțu, președintele consiliului de administrație (CA) Colterm: „Într-un an, doi, nici nu am putea visa că va intra pe plus, poate prin 2025. (…) Trebuie să le redăm încrederea (angajaților Colterm – n.r.) și să îi facem să își respecte munca”. În acest sens, Mîțu a lăudat faptul că deja se văd schimbări, dând exemplu, cantitatea de apă pierdută, redusă față de anul trecut în aceeași perioadă, de la peste 300 la 97 de tone. „Sunt bani care nu se mai scurg în pământ. Nu sunt lucruri spectaculoase, dar se vede că oamenii au început să își facă treaba”, a punctat Fritz.

Trecând la ordinea de zi, în primul rând s-a vorbit de noua organigramă. Consiliera locală Roxana Iliescu, PRO România, a acuzat faptul că nu a fost depusă nicio notă de fundamentare pentru noua structură a companiei. „Colegii mei, se pare, știu ce înseamnă să treci o organigramă fără a face un audit”, a punctat aceasta, cu referire la organigrama adoptată de curând pentru Primăria Timișoara. Explicațiile au venit verbal. „Acest plan de eficientizare este rodul muncii consiliului de administrație și a colegilor din Colterm, conducerea actuală, prin care am identificat soluții și cauze. Soluții pentru eficientizarea activități și cauze care au dus la funcționarea mai grea, cu pierderi mai multe”, a explicat, printre altele, Cristian Mîțu.

Cele mai importante modificări aduse de noua structură ar fi trecerea termoficării pe gaz la CET Centru, înaintarea procedurii de obținere a tarifului de proximitate de la TransGaz, asigurarea unei cantități suficiente de lignit și instituirea unor măsuri pentru spulberarea cenușii la vânt. Ar trebui regândite și unele servicii ale Colterm, cele care nu au legătură cu termoficarea, a adăugat Mîțu. Un exemplu ar fi stația de sortare a gunoaielor, care a produs pierderi de 2,7 milioane de lei anul trecut. Modificările duc la desființarea a trei din șapte posturi actuale de director, dar și la concedieri pentru 20% din personal, aproximativ 160 de persoane.

După alte discuții mai mult tehnice pe subiectele amintite, a venit și rândul avocatului Matei Florea, reprezentând firma Schoenherr, să prezinte raportul intermediar. Discursul acestuia s-a axat mai mult pe ce trebuie firma de avocatură să facă în următoarea perioadă decât pe măsurile care se impun efectiv la Colterm. Trei obiective majore au trasat reprezentanții primăriei și Colterm pentru avocați: securizarea bunurilor companiei, continuarea serviciilor de termoficare și reducerea dependenței de bugetul local.

În primul rând, avocații firmei Schoenherr, din câte a spus reprezentantul acestora, caută soluții pentru amenda de 21 de milioane de euro, primită nu de mult de la AFM, care ar trebui plătită până pe 20 iunie. În urma intervențiilor consilierilor locali, în mod special a lui Radu Țoancă, s-a lămurit faptul că această contestație, depusă pe procedură, ar fi doar o modalitate de a câștiga timp. În plus, s-a depus și o cerere de suspendare a impunerii, însă, a atras atenția Matei Florea, „contestația depusă nu suspendă executarea, nici cererea de suspendare nu suspendă executarea”.

În paralel, avocații ar mai lucra și pe proiectul de restructurare pe OUG 6, pe modalitățile în care Colterm își poate continua activitatea, pe raportul Curții de Conturi, pe refacerea inventarului și pe celelalte procese pe care le are compania. Cea mai mare problemă ar fi în legătură cu restructurarea la care lucrează Colterm: aceasta are, în continuare, ca resursă principală bugetul local, nu încasările companiei.

Probleme ar fi și în legătură cu contractele de delegare a serviciilor de termoficare. Acestea expiră în august, însă au mai fost descoperit două contracte de concesiune care încă ar produce efecte, iar firma de avocatură caută dacă există și altele, astfel încât toate să fie „înnodate”. De altfel, un inventar, inclusiv al bunurilor deținute, ar fi necesar și în cazul unei insolvențe, cuvânt de care reprezentanții companiei și avocatul inițial s-au ferit, însă nu și Radu Țoancă. „Avem o companie cu cifră de afaceri de 250 de milioane de lei și datorii de peste jumătate de miliard. Toată această fotografie financiară nu vă duce cu gândul spre insolvență? Există acest plan B… Ne putem trezi în august că nu avem ce să prelungim”, a intervenit consilierul local PSD.

De altfel, de datorii se blochează și procesul de restructurare, început în 2019. Anul trecut a fost înaintată o variantă, care a fost respinsă de ANAF. Colterm nu putea să achite 25 de milioane de lei, o parte dintre datoriile către bugetul de stat, bani de care nici acum nu dispune.

Până una-alta, insolvența ar putea apărea chiar în septembrie: „A existat o cerere de insolvență, problema ar fi că acum a apărut o a doua. Avem termen pe 17 septembrie. (…) O soluție ne trebuie. De aia, încercăm acum să găsim toate piesele de lego. Lăsând deoparte decizia politică, insolvența nu însemnă faliment. Înseamnă, în măsură în care activitatea poate fi restrânsă, un plan de reorganizare. În insolvență, s-ar putea ca o parte a activității să nu mai poată continua”, a precizat Matei Florea.

În final, consilierii locali și-au dat votul pentru numirea lui Viorel Avramovici în Consiliul de Administrație, schimbarea secretarului general al AGA și CA Colterm, dar și prelungirea cu două luni a mandatelor interimare a tuturor membrilor din CA. Cum de abia acum consiliul de administrație a intrat în legalitate, a atras atenția Radu Țoancă, ar trebui reluate toate hotărârile, pentru a nu exista riscul anulării acestora în instanță. Secretar general al AGA, în locul Danielei Lucaciu, a fost numită Laura Stoicănescu, directorul juridic al Colterm. „Cred că ar fi un lucru de bun augur ca directorul juridic al companiei să fie și secretar general al AGA și CA. Nu e vorba despre ce nu a făcut (Lucaciu – n.r.)”, a motivat viceprimarul Ruben Lațcău.

O nouă AGA ar urma să fie convocată de consilierii locali după ce este finalizat raportul. Asta în cazul în care nu apare o situație de urgență care ar permite și consiliului de administrație să o solicite în termen de șapte zile.

