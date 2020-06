O nouă premieră națională, la UVT: Antreprenoriat în Blockchain

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) lansează un nou program de studii postuniversitare, în premieră națională, într-un domeniu de vârf al aplicațiilor informatice – „Antreprenoriat în Blockchain”.

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT, a explicat că domeniul ales, dar și valoarea mentorilor și a lectorilor care vor susține disciplinele incluse în cadrul acestui nou program, poziționează UVT în avangarda universităților europene care introduc domeniul Blockchain în aria curriculară și între preocupările de cercetare avansată pe care le dezvoltă.

Domeniul aplicațiilor informatice de tip Blockchain este considerat, în plan internațional, drept unul cu cele mai extinse oportunități de dezvoltare. Aplicabilitatea sa este în continuă extindere, atât pentru sectorul tranzacțiilor cu criptomonede – tehnologia Blockchain aflându-se la baza generării monedei virtuale Bitcoin, cât și a altor câteva sute de variante de criptomonede -, dar și pentru alte domenii cheie, precum medicina sau administrația.

Cursul se adresează atât celor interesați de dezvoltarea unei cariere în domeniul blockchain, cât și pentru entuziaștii dornici să obțină mai multe informații despre o piață care a cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare explozivă, atât din punct de vedere al cotei de piață în cazul criptomonedelor, cât și din punct de vedere tehnologic și al potențialului în diverse domenii industriale.

Programul postuniversitar „Antreprenoriat în Blockchain” este gestionat de către Facultatea de Matematică și Informatică din UVT, în cadrul căreia se află un grup de cercetare interdisciplinară în Blockchain și programare a Criptomonedelor.

Coordonatori ai grupului sunt prof. dr. Viorel Negru și lector dr. Ciprian Pungilă, iar direcțiile curente de cercetare ale grupului includ numeroase aspecte ale calculului de înaltă performanță în sisteme distribuite de tip blockchain.

Noul program de studii postuniversitare beneficiază, pe lângă implicarea universitarilor din cadrul UVT (FMI și FEAA), de aportul unor specialiști de prestigiu timișoreni, din cadrul UPT și UIST, precum și de invitați din țară și din Europa, care vor reprezenta, cu siguranță, argumente convingătoare pentru toți cei interesați de consolidarea cunoștințelor teoretice și practice despre tehnologiile Blockchain.

Printre mentorii invitați, care vor conduce activitățile didactice și aplicative, se află și un adevărat „star” internațional al tranzacțiilor cu criptomonede, antreprenorul Mihai Alisie, cofondator al proiectului Ethereum, al doilea cel mai mare proiect din piaţa criptomonedelor din lume.

Anul trecut, Mihai Alisie a fost prezent la UVT, când a conferențiat în cadrul Workshop-ului Blockchain – Inovație și aplicabilitate în Business. Proiectul pe care l-a dezvoltat, Ethereum, avea anul trecut o capitalizare de piaţă de 23 miliarde dolari şi o valoare de circa 215 dolari per monedă.

Alături de acesta, vor susține module de curs și seminarii, ori activități de proiecte aplicative, dascăli și profesioniști binecunoscuți, dintre care amintim: viceguvernatorul BNR, prof. dr. Leonardo Badea, managerul Armand Doru Domuța, antreprenor Restart Energy Timișoara; cercetătorii universitari: prof. dr. Carmen Holotescu (UIST), prof. dr. Valentin Munteanu (UVT), prof. dr. Bogdan Dima (UVT), lector dr. Ciprian Pungilă (UVT), lector dr. Răzvan Bogdan (UPT) și lector dr. Cristian Cira (UVT).

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, subliniază specificul premierei anunțate prin lansarea acestui nou curs postuniversitar: „UVT se integrează în cercul de elită al universităților care și-au deschis un domeniu special al studiilor universitare și cercetării prin programe dedicate tehnologiilor Blockchain.

Este un nivel de avangardă al programelor de studii dedicate tehnologiilor de criptare, prin care se deschide o nouă eră digitală, cu aplicabilitate în economia reală. UVT, centrul universitar timișorean și, bineînțeles, România, se alătură astfel cercului universităților de prestigiu și țărilor în care se studiază domeniul Blockchain, așa cum sunt prestigioasele Massachusetts Institute of Technology (MIT) și Cornell University, din SUA, sau IT University Copenhaga și University of Nicosia, din Europa. Pentru cei interesați de tehnologiile viitorului, profesioniști din elita domeniilor IT și a limbajelor avansate de programare, dar mai cu seamă pentru cei care sunt convinși că învățarea este o pasiune continuă, UVT este cea mai oportună alegere”.

Planul de învățământ al programului propus include discipline fundamentale și opționale, printre care se află cursurile de „Fundamente tehnice blockchain în sistemele descentralizate și bazate pe permisiuni”, „Programarea aplicațiilor pe diferite platforme blockchain”, „Oportunități antreprenoriale în blockchain”, „Modele descentralizate în economie și societate”, „Aplicații Blockchain în domeniul financiar” sau „Aplicații Blockchain în energie”, „Aplicații Blochchain în educație” și „Aplicații pentru lanțuri de distribuție”, oferta pentru cursurile opționale urmând să crească.

Programul de studii se va desfășura pe durata a 12 săptămâni (10 săptămâni de cursuri, 2 săptămâni de pregătire a proiectului final), în sistem modular, fiind organizat în format hibrid (F2F si virtual). Pentru 2020 – 2021 programul urmează să funcționeze în format online, prima serie debutând din a doua parte a lunii august. Programul propus presupune activități cu o durată de câte 2 ore în zilele lucrătoare și de 5 ore în zilele de sâmbătă, cu asistență online zilnică a cursanților realizată de către mentori.

Cursanții vor fi selectați printr-o etapă de admitere în cadrul programului (probă de tip interviu), iar la final vor susține un examen (proiect practic), evaluat de comisia de finalizare a programului.

Înscrierile la acest curs se vor desfășura în luna iulie.

Până la data de începere oficială a înscrierilor, care va fi anunțată, cei interesați se pot pre-înscrie la acest program de studiu postuniversitar, fiind invitați să-și anunțe aplicația prin e-mail, trimițând o scrisoare de intenție, alături de un Curriculum Vitae, la adresa de e-mail blockchain.info@e-uvt.ro -a conchis rectorul Marilen Pirtea.

