O producţie a TVR Timișoara a obţinut, în premieră, marele trofeu al galei Asocieţiei Europene a Televiziunilor Regionale

Pentru prima dată, România câștigă marele premiu la Festivalul Prix CIRCOM 2021, prin TVR Timișoara, organizat în fiecare an de Asociația televiziunilor publice regionale din Europa.

Documentarul „Cum am trăit într-o pădure?” din seria „Izolați în România?” a fost declarat câștigătorul premiului „The Grand Prix – the Best of the Best” în cadrul galei organizată online pe data de 12 mai.

Documentarul realizat de echipa de la TVR Timișoara – Dite Dinesz, realizator, Marius Danci, imagine și Constantin Buță, editare – este astfel considerat a fi cea mai bună producție realizată de o televiziune publică din Europa în ultimul an. La sfârșitul lunii aprilie, documentarul a fost declarat câștigător la categoria „Minorități în societate”.

Documentarul „Cum am trăit într-o pădure?” este rezumatul a cinci ani de căutări, regăsiri a sensului omului, așa cum e înțeles el dincolo de munți, în case mici cu un pat și o masă. Aceștia sunt oameni care trăiesc singuri în câte un cătun din țară noastră, muncesc la pădure, mănâncă ce da pământul, umblă pe poteci zi și noapte și se roagă la Dumnezeu. E un film de pădure, în care nu auzi decât copaci, păsări și câte un om umblând pe poteci cu gândurile sale. Echipa care a realizat filmul e aceeași de peste 15 ani.

Documentarul a impresionat juriul compus din personalități ai televiziunilor publice din 20 de țări. În competiție au fost înscrise 191 de producții în 10 categorii, realizate de televiziuni renumite precum BBC (Marea Britanie), France 3 (Franța), RTE (Irlanda), NRK Nordland (Norvegia), TVP (Polonia), HRT (Croația) și alte televiziuni din 23 de țări.

Asociația televiziunilor publice regionale din Europa a fost fondată în urmă cu 30 de ani cu scopul de a aduce în atenția publicului din toată Europa cele mai bune producții ale televiziunilor publice.

„E greu să crezi atunci când ești într-o pădure, când ți-e frig sau teamă că nu mai întâlnești oameni, că va veni o zi ca aceasta…cu aplauze din toată Europa, cu dovada că oamenii noștri din munți au multe de spus, că viețile lor nu au trecut în zadar, în tăcere, în păduri. Sunt izolați în munți, sunt încă acolo și astăzi le mulțumim că au făcut ceva pentru România. Au așezat-o în Europa, alături de marile televiziuni publice. E rândul României acum să le răspundă. Ei încă ne așteaptă să înțelegem sensul vieții, așa cum l-au trăit ei într-o pădure” – declarat Dite Dinesz, realizatoarea documentarului.

Documentarul „Cum am trăit într-o pădure” va putea fi urmărit la TVR 1 pe 22 mai, de la ora 21.00 si pe TVR Timisoara pe 23 mai , de la ora 20.30 .

Seria de documentare „Izolați în România” prezintă viața oamenilor care au știut să trăiască singuri în munți, pe poteci, fără să se plângă de vremuri sau vreme. Această serie a început în 2006, iar în ultimii cinci ani, seria e prezentă în fiecare an pe TVR 1 si pe TVR Timisoara și a format o comunitate activă și implicată de peste 100.000 de susținători. Cu ajutorul lor „Izolați în România” a devenit o mișcare civică în care voluntari se implică pentru a ajuta bătrânii singuri și fără ajutor din munți.

CIRCOM Regional – European Association of Regional Television – este o organizaţie care reuneşte 376 de staţii de televiziune regionale din 38 de ţări şi are misiunea de a coordona reţeaua de televiziuni regionale, de a dezvolta relaţiile cu instituţiile europene (Comisia Europeană, Consiliul Europei şi Parlamentul European), de a creşte numărul programelor destinate schimbului şi de a înlesni realizarea coproducţiilor. Televiziunea Română este membru activ în organizaţia CIRCOM Regional din anul 1993.

