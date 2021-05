Doi părinți divorțați din Timișoara se ceartă pe viitorul copilului lor. Mama, ofițer DGA, l-a înscris la „Pedagogic”, dar tatăl contestă modul în care s-a realizat acest lucru

Nu de puține ori, un divorț înseamnă o corvoadă atât pentru foștii soți, cât și pentru copii acestora. Vă prezentăm și un exemplu în acest sens: povestea înscrierii în clasa pregătitoare a copilului de șase ani al foștilor soți Ioan Cristian Ardelean, artist în Filarmonica Banatul, și Alida Delia Tanc, subcomisar al Direcției Generale Anticorupție, divorțați de cinci ani. Cei doi părinți au primit, în urma divorțului, drepturi egale în exercitarea autorității părintești și custodie comună. Băiatul stă cu mama sa, iar tatăl are doar program de vizită în weekend-uri.

În anul școlar 2021 – 2022, cel mic ar urma să se înceapă școala. De aici și problema: mama acestuia vrea să îl înscrie la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”, în timp ce tatăl ar fi optat pentru Școala Generală nr.30. Cum băiatul a fost deja înscris deja la „Pedagogic”, lucrurile se complică și mai mult, Ioan Cristian Ardelean acuzându-și fosta soție că făcut acest lucru încălcând legea, fără ca el să-și fi dat acordul în privința alegerii făcute și cu o modificare fictivă de reședință.

Printre altele, pentru a îndrepta situația, tatăl băiatului a trimis o adresă Ministerului Educației și Cercetării. „Potrivit Sentinței civile nr. 9322, pronunțată la 10.09.2019, definitivă, suntem părinți cu drepturi egale în exercitarea autorității părintești, în sensul că avem custodie comună în creșterea și educarea copilului nostru, minorul ADA. (…) Minorul ADA a fost înscris fără acordul meu la Colegiul Național Pedagogic «Carmen Sylva» din Timișoara, iar dosarul de înscriere a fost acceptat și validat, fără ca această unitate de învățământ să respecte prevederile legale incidente unui asemenea fapt”, se arată în această scrisoare.

Concret, Ioan Cristian Ardelean spune că a fost încălcat, în primul rând, art. 36, alin. (3) din Legea nr. 272/21.06.2004, dar și art. 14, alin. (4) din Ordinul nr. 3473/10.03.2021 (de fapt, în anexa nr.1 a ordinului). „În situația în care ambii părinți exercită autoritatea părintească, dar nu locuiesc împreună, deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învățăturii sau pregătirii profesionale, (…) se iau numai cu acordul ambilor părinți”, se arată în legea amintită. De asemenea, „Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului”, scrie și anexa ordinului.

Cei doi părinți ar fi purtat mai multe discuții despre viitorul fiului lor. Tatăl ar fi insistat ca băiatul să meargă la „Vidu”, tocmai pentru că ar fi moștenit talentul său muzical. A doua opțiune a acestuia a fost Școala Gimnazială nr. 30, care ar fi fost, oricum, școală de circumscripție. Până la urmă, lovindu-se de dezacordul fostei soții în privința primei propuneri, Ardelean a rămas cu cea de-a doua. Pe de altă parte, mama băiatului ar fi insistat încă de la început pentru „Pedagogic”, invocând tradiția școlii.

Astfel, cei doi foști soți au început, în paralel, demersurile pentru înscrierea copilului la școala dorită. Până acum, femeia a avut succes, spre neplăcuta surpriză a bărbatului. „Referitor la cea de-a doua opțiune a mea, Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara, am considerat-o ca fiind una foarte bună, întrucât este aproape de locul unde are domiciliul fiul meu, fiind totodată și școala de circumscripție, în conformitate cu Ordinul nr. 3473/ 10.03.2021 (…) Însă, propunerea mea nu a fost luată în considerare de fosta mea soție, apreciind că este în interesul minorului să-l înscrie, fără acordul meu evident, la o școală aflată la o distanță de 4,4 kilometri față de domiciliul statornic al minorului”, mai scrie Ioan Cristian Ardelean în adresa trimisă ministerului. Directoarea Școlii Gimnaziale nr. 30 l-a informat că este nevoie de acordul ambilor părinți, dar i s-a adus la cunoștință și că băiatul este deja înscris în clasa pregătitoare, la altă școală.

Acesta a trimis mai multe adrese și Inspectoratului Școlar Județean Timiș și Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva”. Inspectoratului i-a cerut înscrierea băiatului în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială nr. 30, contestând modalitatea de aprobare a celei deja făcute. „Pedagogicului” i-a cerut să-i fie prezentate documentele înaintate de fosta sa soție în dosarul de înscriere. Școala Gimnazială nr. 30 deja îi răspunsese bărbatului că nu poate fi realizată înscrierea, fiul său fiind deja în evidențele SIIR la „Pedagogic”.

În răspunsul IȘJ-ului către bărbat se prezintă aliniatul art. 36, alin. (4), din Legea 272/2004: „În situația în care, din orice motiv, un părinte nu își exprimă voința pentru luarea deciziilor prevăzute la alin. (3), acestea se iau de către părintele cu care copilul locuiește, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului”. Tatăl consideră că acest răspuns este trunchiat, tocmai pentru că nu este amintit și aliniatul anterior, (3), cel care spune că deciziile importante se iau împreună de părinții divorțați, dar spune că și că voința sa era exprimată în favoarea Școlii Gimnaziale nr. 30, nu a Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva”.

Nemulțumirile tatălui sunt legate și de faptul că membrii comisiei de înscriere de la „Pedagogic” nu au sesizat, atunci când a analizat dosarul de înscriere, că domiciliul menționat în actul de identitate al soției nu este în circumscripția acestei școli. Totuși, a aflat de abia ulterior acesta, fosta soție și-ar fi schimbat reședința, la un apartament de pe strada Mărăști. „Desigur că nu locuiește acolo, întrucât am fost și am vorbit cu proprietarul care nu-l cunoaște pe minorul ADA, și nici faptul că locuiește acolo”, mai explică Ioan Cristian Ardelean ministerului. Acesta vine și cu o presupunere: „Amintesc faptul că fosta mea soție este ofițer judiciar, având funcția de subcomisar, fiind încadrată la Direcția Generală Anticorupție, din cadrul MAI și, deși are această funcție, încalcă voit legea”.

Mai mult, Alida Delia Tanc a depus, la finalul lunii martie, o cerere de ordonanță președințială prin care solicită ca fostului soț să îi fie substituit dreptul în ceea ce privește înscrierea minorului în ciclul primar de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara. Pe 14 aprilie, în primă instanță, Judecătoria Timișoara a respins această cerere, iar pe 18 mai este programată judecarea apelului la Tribunalul Timiș.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș știe despre acest caz. Dacă situația stă așa cum o prezintă tatăl, „în niciun caz” nu s-ar putea ca băiatul să înceapă clasa pregătitoare la „Pedagogic”, în această situație fiind, într-adevăr, necesar acordul ambilor părinți, ne-au explicat reprezentanții instituției. Eroarea ar fi apărut, cel mai probabil, din neatenția unei secretare, care nu ar fi verificat până la capăt dosarul de înscriere. ISJ Timiș dă asigurări că se vor lua măsurile necesare pentru sancționarea celor vinovați de această abatere de la metodologie.

Comentarii

comentarii