”Oită”, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Timișoara, s-a predat autorităților din Italia

Interlopul timisorean Alin Ciprian Huc a ales sa se predea, azi, autoritatilor italiene, pentru a fi judecat in Italia, nu in Romania. Huc, zis “Oita”, a fost pentru o perioada cel mai cautat interlop din Timisoara. Acesta este acuzat ca a comandat ucidera unui alt interlop, Jean Crihan, in Italia.

Huc a fost arestat in Spania, in luna martie, dar a fost eliberat dupa 3 luni, dupa ce autoritatile judiciare din Romania nu au catadicsit sa-l aduca in tara.

Intr-un interviu acordat coresponentului Observator, Cornelia Crismaru, Huc spune ca a ales sa se predea in Italia pentru a evita un proces in Romania. Huc afirma ca este nevinovat, dar nu are incredere ca sistemul de justitie romanesc l-ar fi putut ajuta sa demonstreze aceste lucru.

Alin Ciprian Huc, in dialog cu Cornelia Crismaru – corespondent Observator:

Reporter: De ce ati decis sa va predati?

Alin Ciprian Huc: Deoarece nu am incredere in justitia din Romania, in special in doamna procuroare care a anchetat acest caz. Aici s-a intamplat fapta, in Italia, aici am domiciliul, daca am gresit cu ceva prefer sa platesc aici. Nu am de ce sa platesc in Romania pentru ca fata de statul roman nu am gresit cu nimic. Singura mea greseala e ca sunt nascut in Romania, asta e singura mea greseala.

Reporter: In presa din Romania au aparut articole conform carora in Romania ati avut parte de un tratament preferential. De ce ati ales Italia?

Alin Ciprian Huc: Sunt niste erori, niste discutii fara sens. Nu, n-am avut niciun tratament preferential. Am fost in arest si mi s-a adus un televizor. Si vezi, Doamne, ca am fost ajutat ca mi s-a adus un televizor, dar toate persoanele din arest au televizoare. Si acolo unii politisti “se mananca” intre ei si au profitat de chestia asta, si-au reglat treburile intre ei.

Reporter: De ce ati decis sa va predati, astazi?

Alin Ciprian Huc: Fiindca sunt nevinovat si trebuie sa infrunt aceasta situatie intr-o tara cu o justitie corecta ca sa elucidez acest mister. Sa se termine cu toate stirile pe surse, cu toate magariile si defaimarea mea. Daca eram vinovat, eram in America de Sud, in Maroc, eram in Dubai, conform stirilor pe surse. Nu am de ce sa stau ascuns atat timp cat, intr-un fel sau altul, pot sa elucidez aceasta problema.

Potrivit procurorilor DIICOT, Alin Ciprian Huc era liderul unui grup infractional care actiona in Italia. La ordinul sau a fost pus la cale un plan de a-l asasina pe Jean Crihan, un alt interlop din Timisoara, pe motiv ca acesta refuzase sa investeasca un milion de euro intr-o afacere de trafic de cocaina. ”In cadrul grupului infractional organizat, alcatuit din patru inculpati care au actionat pe teritoriul Italiei, fiecare dintre membri au avut sarcini precise si au actionat in mod coordonat si premeditat in vederea suprimarii vietii persoanei vatamate”, se arata in comunicatul DIICOT.

Asasinul platit de Alin Ciprian Huc urma sa primeasca o masina de lux dupa ce il asasina pe Jean Crihan. Crihan a fost impuscat de patru ori in piept, dar a supravietuit atacului. Nicolae Aivanoaei, asasinul tocmit de Huc, a fost arestat in 2021. Dupa ce si-a revenit, Jean Crihan a colaborat cu politia si a pus la dispozitia anchetatorilor datele de care dispunea.

