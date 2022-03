Pastilele cu Iod încep să fie distribuite în România. Cui vor fi administrate și cum ajung la populație

A început distribuţia de iodură de potasiu în toată ţara. Maşinile de transport ale companiei Antibiotice Iași, încărcate cu cele 30 de milioane de comprimate de iodură de potasiu, vor distribui acest medicament pe parcursul întregii săptămâni către toate Direcțiile de Sănătate Publică din ţară, potrivit anunțului făcut chiar de ministrul Sănătății.

Pe fondul infomațiilor contradictorii legate de efectele și modul de administrare a pastilelor cu iodură de potasiu, autoriățile au anunțat că întregul proces, de la producție până la distribuire, va fi gestionat de stat.

Antibiotice Iași a produs deja 30 de milioane de tablete, iar acestea sunt trimie către toate direcțiile de sănătate publică din țară, iar acestea le vor transfera, cu ajutorul inspectoratele județene pentru situații de urgență, către prefecturi și primării, care se vor ocupa de distribuirea propriu-zisă.

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a avertizat că tratamentul trebuie aplicat conform schemei elaborate de specialiști, persoanele vizate fiind copii și femeile gravide, nu adulții. De asemenea, tratamentul nu se ia preventiv, pentru că efectul este advers.

INSP nu recomandă populației să achiziționeze comprimate de iodură de potasiu pentru uz profilactic și nici să facă stocuri deoarece administrarea se face doar la recomandarea autorității centrale de sănătate publică și în concentrația stabilită de aceasta.

Utilizată în exces și cu titlu preventiv, aceasta poate provoca afecţiuni ale glandei tiroide.

Cum se iau pastilele de iodura de potasiu ?

Pentru un efect adecvat, unui adult i se recomanda o doza initiala unica de 130 miligrame iodura de potasiu, echivalenta a 100 mg de iod (numai doua tablete). Tabletele pot fi mestecate sau inghitite. Este recomandabil, ca in functie de amploarea si evolutia urgentei nucleare, la recomandarea autoritatilor competente, se poate repeta administrarea de tablete de iod pe parcursul a doua zile consecutive, potrivit Nuclearelectrica.

Administararea de iod stabil pentru copii se va face in functie de varsta, astfel:

Copii cu varsta peste 12 ani – 2 tablete;

Copii cu varsta intre 3 si 12 ani – 1 tableta/zi;

Copii cu varsta intre 1 luna si 3 ani – o jumatate (1/2) tableta/zi;

Nou-nascutii pana la o luna – o singura administrare de un sfert (1/4) tableta dizolvata in lapte, apa, limonada sau altceva similar.

Nu este necesara administrarea de tablete cu iod persoanelor cu varsta peste 40 ani, intrucat la aceasta grupa de varsta nu s-a inregistrat cresterea riscului de cancer tiroidian dupa expunerea la iod radioactiv.

Efecte secundare si contraindicatii

In urma administrarii tabletelor de iod aparitia efectelor secundare este in general redusa. Ele apar in cazuri rare (1 din 1000 de utilizatori) si sunt reversibile: eruptii cutanate; aceste eruptii cutanate sunt tranzitorii.

Urmatoarele persoane nu trebuie sa ia tablete de iod:

– persoane care sufera de hipersensibilitate (alergie) la iodura de potasiu sau la oricare dintre componentele medicamentului (celuloza microcristalina, hidrogenocarbonat de sodium, dioxid de siliciu colloidal anhidru, stearat de magneziu);

– persoanele care sufera de una dintre urmatoarele boli rare:

dermatita herpetiformis, boala a pielii in cazul careia un aport crescut de iod trebuie evitata;

– vasculita cu valori nici ale complementului.

– persoanele care sufera de disfunctii tiroidiene, disfunctii renale sau boli autoimune vor lua tablete de iod numai la recomandarea medicului.

NU UTILIZATI sare iodată în cantități nerecomandate sau alte suplimente alimentare care conțin iod, în locul pastileu de Iodură de Potasiu, scrie realitatea.net.

