Primari, viceprimari, secretare și alți funcționari publici, la plajă pe bani de la bugetul local

Primari, viceprimari, dar si alti functionari publici din zona Lugoj s-au inghesuit sa prinda un loc la plaja, mai ales ca banii au fost de la bugetul local.

Petrecerea catorva zile la mare de catre orice angajat al unei primarii nu reprezinta un subiect de interes public atata timp cat plata pentru cazare se face din banii personali. Culmea este ca mai multe primarii din zona Lugoj au preferat sa deconteze aceste vacante din bugetul local, deci din taxele si impozitele platite de contribuabili si mascate sub forma unor cursuri.

Primaria Barna a decis ca in acest an sa cheltuie cu cazarea la Costinesti peste 2700 de euro pentru primarul Dumitru Pecora, viceprimarul Ovidiu Ignatoni, dar si pentru secretara si contabila primariei. In acte, primarul si vicele au fost la cursuri de perfectionare pe Codul Administrativ, in timp ce ceilalti doi functionari s-au perfectionat in achizitii publice. In realitate, cei patru au beneficiat de un concediu pe cinste platit din banii primariei.

Primaria Gavojdia a trimis la Venus “la specializare” nu mai putin de zece persoane, printre care si primarul. 9.461 de euro au fost scosi din bugetul local pentru deplasarea la malul marii. Cum era si normal, la aceste sume era imposibil ca primarii si subalternii lor sa nu se gandeasca la cei care le-au platit aceste “cursuri” epuizante, astfel ca contribuabilii au putut admira fotografiile facute de alesii lor pe plaja, de pe retelele de socializare. Imaginile au strans zeci de aprecieri, semn ca oamenii care i-au votat sunt fericiti ca au putut oferi o astfel de vacanta primarilor si functionarilor, in conditiile in care in acest an nu s-au gasit bani pentru ca elevii din comuna sa fie trimisi in vreo tabara.

Sursa: lugojinfo.ro

