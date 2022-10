Puiu Minda, afaceristul din Giroc, dosar penal la DNA Timișoara pentru dare de mită și 30 de zile control judiciar

Abia revenit in tara din SUA, unde s-a refugiat la scurt timp dupa ce procurorii anticoruptie au descins in comuna Giroc si l-au saltat pe dezvoltatorul imobiliar Mueen Al Shawish, profesorul de sport Ioan Dan Pascu, cunoscut ca Puiu Minda, care controleaza toate tranzactiile cu terenuri de la periferia Timisoarei, a fost invitat, azi, la DNA pentru a i se aduce la cunostinta ca a fost pus sub acuzare pentru dare de mita.

Este vorba despre un dosar de coruptie disjuns din cel in care iordanianul Mueen Al Shawish, zis si Mimo, este trimis, deja, in judecata, care a fost deschis avand la baza un denunt al arhitectului-sef al Girocului, milionarul Florin Roman.

Vizat si el de procurori in anchetele legate de mafia imobiliara din cea mai bogata comuna din vestul tarii, Florin Roman a pus la dispozitia oamenilor legii o inregistrare din care reiese ca Mimo si Puiu Minda i-au oferit 100.000 de euro pentru emiterea unei adeverinte care sa ateste, in fals, ca un teren din extravilanul comunei ar fi, de fapt, in intravilan.

Potrivit unor surse judiciare, cei doi afaceristi aveau o promisiune de vanzare-cumparare cu proprietarul terenului si, daca ar fi obtinut adeverinta de la Primaria Giroc, l-ar fi vandut de zece ori mai scump decat pretul de achizitie.

Ioan Pascu, cumnatul actualului viceprimar al comunei, Dan Vartosu, este acuzat de dare de mita sub forma promisiunii si, in urmatoarele 30 de zile nu poate parasi tara, intrucat a fost plasat sub control judiciar.

De remarcat statutul de persoana protejata acordat de procurori arhitectului-sef Florin Roman, care, desi este acuzat ca ar fi primit spagi de milioane de euro, cu platitori care s-au autodenuntat, inca semneaza documente la Primaria Giroc. Nici macar o masura preventiva.

Sursa: impactpress.ro

