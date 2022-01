Robu a refăcut calculele și, se pare, Fritz nu l-ar fi depășit la investiții. „Păi, 360 de milioane de lei e mai mult decât 307 milioane de lei, domnilor!”

Reprezentanții fostei și actualei administrații locale din Timișoara se contrazic, la început de an, pe cifre. A început indirect primarul Dominic Fritz care, în mesajul său de Anul Nou, a atins subiectul investițiilor. A continuat și dezvoltat ideea că „anul 2021 a adus un record la investiții” viceprimarul Ruben Lațcău. După câteva zile în care i-a acuzat pe cei doi că mint, fostul primar Nicolae Robu a revenit cu calculele făcute. Spune că a adunat factură cu factură și – surpriză! – cifrele ar fi de partea sa.

Pe scurt, în postarea sa pe rețelele de socializare din 2 ianuarie, Lațcău concluziona că în 2021 au fost investiții de peste 300 de milioane de lei. Atașată postării era și un grafic pe care, la anul 2021, erau trecute 142,5 milioane de lei la „buget local”, 100,3 la „FEN (fonduri europene nerambursabile – n.r.)” și 62 la „lucrări executate”. Așadar, 304,8 milioane de lei în total. Pentru fiecare dintre anii anteriori, totalurile erau între 54 și 135 de milioane de lei. „Un an cât trei” era, de altfel, și scris pe infogramă.

În replică, pe 4 ianuarie, tot pe rețele de socializare, Robu a spus că: „cifrele colportate de cei doi nu sunt reale”. Invocând situația contabilă a primăriei pe anul 2020, Robu a concluzionat: „În primele 10 luni ale lui 2020, am avut la plată facturi pentru investiții și reabilitări / modernizări în valoare de 360.178.003 lei!”. Anterior, în graficul lui Lațcău, la anul 2020 apăreau numai 71 de milioane la „buget local” și 21 de milioane la „FEN”. Robu a găsit și o explicație pentru diferență: el nu încadrase toate cheltuielile la „investiții” ci avea și capitolul „reabilitări”, de care nu a ținut cont Lațcău.

„Cuplul de mincinoși fără scrupule ex șomer Dominic Samuel Fritz – Dublu Repetent Ruben Lațcău se laudă că în 2021, ei au avut investiții mai mari decât în toți precedenții trei ani la un loc! Lăsăm la o parte faptul că absolut toate investițiile lor sunt, de fapt, proiecte începute de mine, cu finanțare lăsată de mine, ei bine, cifra cu care se laudă ei este de 307.000.000 lei! Păi, 360.178.003 lei e mai mult decât 307.000.000 lei, domnilor! Chiar nu vă e rușine?! Așa cum am spus și în postarea anterioară pe acest subiect, eu am dus o politică bugetară diferită de actualii, în sensul că am făcut o mulțime de lucruri pe zona de infrastructură cu titlul de reabilitări / modernizări și nu de investiții, pt că pt mine era important ce realizez, ce las în urmă, nu propaganda –deh, cuvântul investiții e mai bun pt propagandă decât sintagma reabilitări / modernizări, e adevărat-”, scrie Robu.

În rest, în afară de cifre, atât Lațcău, cât și Robu, reiterează idei mai vechi. Lațcău o ține cu „structură de putere paralelă” din primărie, în timp ce Robu insistă ca actuala conducere a primăriei să cheme DNA-ul dacă descoperă ilegalități. Lațcău a ținut să reia ideea că unele proiecte erau blocate, în timp ce Robu a punctat faptul că actuala administrație tot nu are niciun proiect început.

