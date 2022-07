Robu, în legătură cu fostul director cercetat de DNA: „Subsemnatul sunt cel ce am depus la DNA înregistrările”

Fostul primarul Nicolae Robu comentează și el subiectul zilei de marți, 12 iulie, anume perchezițiile realizate de procurorii DNA la domiciliul lui Florin Răvășilă, fostul director al Direcției Patrimoniu din Primăria Timișoara, și la firma de pompe funebre care l-ar fi mituit. Robu spune că el este cel care a depus la DNA filmările care îl încriminează pe Răvășilă. Și le-ar fi depus „înainte de a apărea în presă”. Tot Robu amintește că i-a luat dreptul de semnătură lui Răvășilă, cel care a fost și consilier personal al fostului primar înainte de ajunge director.

Mai mult, Robu îl acuză pe Fritz că, în loc să ia măsuri împotriva lui Răvășilă, chiar i-a redat acestuia inițial dreptul la semnătură, pentru ca mai apoi să îi aprobe acestuia transferul la Poliția Locală. „Halal decident, dl Fritz ăsta”, concluzionează în stilu-i caracteristic Nicolae Robu.

Iată explicațiile date de fostul primar pe Facebook în legătură cu Răvășilă, cu relația pe care a avut-o cu acesta, dar și cu deciziile lui Fritz:

„Am avut încredere în dl Răvășilă, așa cum am avut în toți colaboratorii, dar, am fost în raport cu el, din noi la fel cum am fost cu toți colaboratorii, intransigent.

De pe poziția acestei intransigențe, i-am retras d-lui Răvășilă dreptul la semnătură NU după ce în presă s-ar fi făcut publică vreo înregistrare, cum se susține în articolul din pressalert, ci DE ÎNDATĂ ce mi-a fost dat de către o anumită persoană un stick cu câteva înregistrări al căror conținut nu-l pot dezvălui, dată fiind ancheta în desfășurare

Tot de pe poziția intransigentă cu care mi-am exercitat mandatul, SUBSEMNATUL sunt cel ce am depus la DNA înregistrările primite, în acord cu atenționările făcute REPETAT în ședințe și în conferințe de presă că dacă vreun colaborator îmi trezește suspiciuni de incorectitudine, eu însumi voi sesiza DNA-ul. Asta pt că eu sunt un om cinstit, ultracinstit și nu admit ca în zona mea de răspunderi să fie cineva altfel!

Imediat după instalarea d-lui Fritz ca Primar, dl Fritz i-a redat d-lui Răvășilă dreptul de semnătură ca Director, ceea ce, printr-o scăpare, în articol nu se spune. Abia mai târziu, dl Răvășilă a fost transferat într-o structură eminamente de asigurare a respectării legii, Poliția Locală, dl Fritz considerând potrivit, în context, un astfel de transfer.

Accentuez diferența în abordare între mine și dl Fritz:

Eu am ridicat imediat dreptul la semnătură colaboratorului asupra căruia au apărut suspiciuni Dl Fritz i-a redat celui în cauză dreptul la semnătură Eu am sesizat DNA-ul pt clarificarea situației colaboratorului asupra căruia au apărut suspiciuni Dl Fritz l-a transferat pe cel în cauză tocmai într-o structură eminamente de asigurare a respectării legii, Poliția Locală

Halal decident, dl Fritz ăsta! ”.

Tot în legătură cu subiectul a transmis un punct de vedere, de asemenea pe rețelele de socializare, și actualul viceprimar liberal Cosmin Tabără. „Imediat după preluarea atribuțiilor, am schimbat din funcție persoana asupra căreia exista suspiciune”, preciza Tabără. Acesta făcea precizări legate și de firma care este cercetată în același dosar, Casa Funerară Octavian, al cărui patron i-ar fi oferit mită lui Răvășilă.

