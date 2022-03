Românii retrag banii din bancomate. La casele de schimb euro se vinde cu 5,25 – 5,35 lei

În urma declanşării războiului din Ucraina, românii au început să se intre în panică şi adoptă diverse măsuri de protecţie. Cererea pentru numerar este mare și mulți preferă să-și schimbe economiile din lei în monede mai puternice.

Moneda Euro a explodat și a ajuns la casele de schimb să se vândă cu 5,25 – 5,35 lei. În plus, în unele bănci se găsesc extrem de greu bancnotele de euro.

O reacție oficială a susținut că problema nu ar fi lichiditatea, ci alimentarea cu euro, logistica. Bani ar fi, iar situația nu ar fi una fără precedent, ci asemănătoare cu perioada de la începutul pandemiei, când, de asemenea, cererea pentru cash ar fi fost crescută.

La ING se spune că situația este sub control și că au lichidități. Conform informațiilor, sunt mai multe bancomate ING alimentate cu euro, nu toate.

”În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren.

Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei.

Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal.” a spus ING, potrivit Dcnews.ro.

