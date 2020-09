Rovere Mobili deschide in Timisoara al 2-lea showroom Veneta Cucine din Romania

Rovere Mobili, unul dintre liderii pietei romanesti de amenajari interioare, a investit 0,4 milioane de euro in cel de al doilea showroom Veneta Cucine din Romania, care va fi deschis pe 1 octombrie in Timisoara.

Veneta Cucine este cel mai mare producator de seturi de bucatarii din Italia, pozitionandu-se de a lungul istoriei sale de peste jumatate de secol ca un furnizor de solutii premium de mobilier pentru bucatarie si nu numai. Compania detine cinci fabrici in Italia si produsele sale sunt vandute intr-o retea de sute de magazine din 54 de tari.

Noul showroom din Timisoara se intinde pe un spatiu de 590 de metri patrati, amenajat pe doua etaje, si va include o varietate ampla de modele si tipuri de bucatarii, dar si alte tipuri de mobilier si produse complementare.

Primul showroom Veneta Cucine din Romania a fost deschis in 2015 in Bucuresti, in zona Baneasa. Ambele unitati sunt administrate de catre Rovere Mobili, importator de mobilier premium din Italia si unul din cei mai importanti furnizori de solutii de mobilare din Romania.

Oficialii companiei estimeaza ca nou showroom Veneta Cucine din Timisoara va inregistra vanzari de 0,8 milioane de euro in primul an de functionare.

ÔÇŁChiar daca contextul social si cel de business este incert in aceasta perioada, am decis sa ne continuam planurile stabilite pentru 2020. Astfel, in luna martie am lansat magazinul nostru online rovereshop.ro iar in curand vom deschide un nou showroom Veneta Cucine. Am ales Timisoara deoarece exista o cerere ridicata pentru solutii de mobilare premium in zona de vest a tarii, tinand cont si de dezvoltarea vertiginoasa a segmentului rezidential regional. In plus, aceasta perioada in care petrecem cu totii mai mult timp in caminele noastre a dus la o crestere a gradului de apreciere pentru solutii de mobilare calitative, cu un design inovator si functionalÔÇŁ, a declarat Ionela Bercu, director executiv Rovere Mobili.

Noul showroom Veneta Cucine din Timisoara va surprinde si printr-un parteneriat inedit cu furnizorul de electrocasnice premium Miele. Astfel, in cadrul magazinului se va regasi si o zona dedicata Miele, unde se vor putea testa si achizitiona electrocasnice la cele mai inalte standarde, care se armonizeaza cu eleganta si calitatea bucatariilor Veneta Cucine. Zona dedicata exclusiv Miele va reprezenta o premiera din acest punct de vedere, fiind primul spatiu de acest gen din showroom-urile Veneta Cucine.

Veneta Cucine a pornit in 1967 ca o afacere de familie in provincia Treviso si a ajuns cel mai mare producator de mobilier de bucatarie din Italia. Companie detine unitati de productie cu o suprafata de peste 100.000 de metri patrati, in care sunt produse zilnic peste 200 de seturi premium de mobilier. Veneta Cucine este o companie ecologica, folosind 100% lemn reciclat si limitand emisiile daunatoare, inovand de-a lungul timpului in ceea ce priveste identificarea de noi lacuri, tratamente anti-bacteriene si materiale utilizate.

Rovere Mobili este unul dintre liderii pietei romanesti de amenajari interioare, incepandu-si activitatea in 2002. Compania s-a pozitionat in timp ca liderul in domeniul furnizarii de mobilier de lux produs in Italia, avand in acest moment 10 magazine in Brasov, Bucuresti, Cluj ÔÇô Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu, Targu-Mures si Timisoara.

