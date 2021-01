Safari în Africa, game drive în Tanzania. Între serenitatea contemplării și adrenalina vânâtorii

In portofoliul Agentiei de turism Ultramarin a aparut, tocmai in controversatul an 2020, o calatorie dedicata celor ce cauta aventura descoperirii de noi teritorii si experiente:

Safari cu game drive in Tanzania, completat de descoperirea exotismului insular in Zanzibar!

Si pentru ca primul grup care a urmat planurile acestei calatorii s-a intors in decembrie 2020, dar deja sunt planurile facute pentru “expeditia” de la final de ianuarie 2021, am vrut sa aflam mai multe!

Tour leaderul calatoriei, Monica Jurma, ne povesteste, cu o fascinatie evidenta, despre aventura in Africa de Est (Tanzania) si game drive.

Safari inseamna calatorie, in swahili.

Orice safari in Africa poate include si spectaculosul game drive, dar cele doua nu trebuiesc confundate!

O calatorie in Africa inseamna atat de mult, privita ca un tot unitar! Oamenii locului – africanii deschisi sa interactioneze, traditiile africane, crestinismul african, intalnirea cu tribul Maasai, istoria lor care da, include si sclavagismul, flora si fauna specifice, toate acestea, si multe altele le cuprinde safari in Africa. In Tanzania, in cazul nostru.

Visul meu, si a celor 11 co-aventurieri, de a calatori in Africa autentica, cea cu traditii stravechi inca vii, si cu nesfarsita savana africana a fost unul cu asteptari enorme, inclusiv unele emotionale. Venite, banuiesc, de undeva din subconstientul nostru ancestral.

Asadar, chiar daca ne-am propus acum sa vorbim despre game-drive, trebuie inteles ca el se intampla in contextul intregii experiente ale calatoriei in Tanzania. Sa nu mai vorbim de faptul ca in programul gandit de noi, completam experienta din Tanzania continentala cu descoperirea exotismului in Zanzibarul cel colorat. Cu tot cu aventura zborului cu un avion de 14 locuri!

Game drive sau excursie in savana africana?

Pe scurt, game drive-ul inseamna sa “vanam” cu binoclul si cu aparatele de fotografiat animalele savanei africane, inclusiv The Big 5 ai Africii (leul, leopardul, elefantul, rinocerul si bivolul african). Dar game drive-ul cere timp! Suntem in mediul natural al animalelor, ele isi traiesc viata in ritm absolut natural, iar daca vrem sa le observam trebuie sa avem rabdare.

Spre exemplu:

Vedem o leoaica cocotata pe o creanga si un leu odihnindu-se sub pom.

“Sunt in luna de miere! “, ne spune Salim, ghidul nostru. “Cand vedem un leu si o leoaica singuri, fara pui si fara alti adulti din haita, e semn ca s-au retras din haita pentru luna de miere. Ei stau impreuna circa o saptamana, timp in care se imperecheaza cam odata la 15 minute.”

“Sa asteptam 15 minute atunci!” Am zis toti intr-un glas!

Game drive-ul este o continuare, adaptata vremurilor prezente, a ceea ce era game hunting-ul pe vremea Africii coloniale si nu numai.

Programul nostru de la finele lui ianuarie 2021 are loc in timpul Marii Migratii! Cea mai mare migrare terestra din lume are loc in Africa de Est, intre lunile ianuarie si martie.

Anual, milioane de antilope gnu (wildebeest), insotite de zebre, migreaza din Parcul National Serengeti din Tanzania in Rezervatia Nationala Masai Mara din Kenya. La inceput de februarie antilopele gnu sunt in perioada in care dau nastere puilor de gnu. Toate, deodata, intr-un interval limitat de timp, pentru ca apoi sa poata continua migrarea!

Asadar, noi nu ne alegem cu trofeele cu care obisnuiau vanatorii sa se intoarca acasa, insa avem alte trofee de mare valoare. Da, poze si filmari cu momente din viata cotidiana a savanei africane. Si, poate si mai de pret, amintirea unei priviri patrunzatoare a unui leopard pe care l-am asteptat o ora si jumatate sa se ridice din tufisurile in care isi facea siesta. Oh, aceea privire n-am s-o uit cat traiesc! Magnetica! Am avut senzatia ca totul se estompeaza in jurul meu, sunt doar eu si acel animal superb cu care ma priveam ochi in ochi …

Practic, game drive-ul incepe cu adevarat in mometul in care ajungem in zona in care se afla animalele pe care vrem sa le urmarim. Acestea se afla in parcuri nationale (de ex. Parcul National Serengeti, Parcul National Lake Manyara, Parcul National Tarangire in Tanzania) sau in areale de conservare (cum ar fi Ngorongoro).

Iar apropo de rabdare, aceasta ne duce de la imagini de genul celor pe care le vedeti si in selectia aceasta.

Si aici intervine intrebarea din subtitlul nostru: facem o excursie in savana africana sau ne luam timp pentru game drive?

O excursie ne permite sa observam tot ce intalnim in stanga si in dreapta. Jeep-urile ruleaza pe drumurile de pamant si ne sunt descoperite privirilor zone minunate. Sigur vom vedea zebre, girafe, elefanti, gazele, hipopotami, babuini, bivoli africani, celebrele antilope gnu care sunt protagonistele principale ale celei mai mari migratii din lume, intr-un circuit anual prin Tanzania si Kenya. Si desigur si alte animale si pasari.

O excursie insa nu poate garanta observarea felinelor mai secretoase, cum ar fi leul, leopardul sau ghepardul. Pentru acestea avem nevoie de game drive.

Game drive-ul cere rabdare (si timp dedicat), dar recompensa este pe masura.

Cu ghizi experimentati, care cunosc semnalele din natura, si cu timp pentru a sta la “vanatoare”, i-am vazut in calatoria noastra pe toti renumitii BIG 5, precum si o multime de alte animale ale savanei africane. I-am vazut si ne-am luat timp sa le observam.

Un exemplu: ghidul nostru a observat pe la pranz un babuin mort cocotat intr-un acacia (copacul simbol al savanei africane).

“E un leopard in zona!”ne spune Salim. “Leopardul este singurul care isi poate urca prada la asa inaltime. Acum e ora pranzului, este prea cald si sigur se odihneste prin tufisurile din zona asta. Dar babuinul este masa lui de seara, ne intoarcem sa il observam dupa-amiaza.”

Ne-am intors pe la ora 17 si am asteptat dupa leopard vreo ora si jumatate pana l-am vazut. Pare mult, dar adrenalina intalnirii leopardului, la o distanta de cca 3 m, a fost o recompensa fara egal! Eu personal am fost hipnotizata de splendoarea aceea de felina – nici poze nu am facut, atat de pretios a fost momentul “meu” cu ea!!

Ce mai facem noi pentru un game drive reusit:

mergem prima oara in Zanzibar. Astfel, ajungem odihniti in Tanzania, fizic si mental, nu intram direct in game-drive dupa un zbor intercontinental si cu capul plin de problemele lasate acasa. Are grija Oceanul Indian sa “ne spele” grijile iar in game drive ajungem cu inima si mintea deschise pentru minunea ce ni se intampla acolo

ne trezim intr-o zi la ora 5 pentru o sesiune de dimineata de game-drive – merita din plin! Sesiunea de dimineata de game drive aduce in fata ochilor nostri alte scene decat o sesiune de dupa-amiaza/seara – atat din punct de vedere al comportamentului animalelor cat si din punct de vedere al aspectului savanei, ca si tablou sub influenta luminilor si umbrelor, al rasaritului si apusului de soare

stam 2 nopti consecutive in acelasi parc national, cu cazare in interiorul acestuia. Acest lucru ne permite sa savuram trezirea deodata cu cea a vietuitoarelor savanei, in apropierea acestora. Si mai permite un game drive dupa cum dicteaza savana si nu programul de a ajunge in alt parc national

O zi plina de game drive in acelasi parc national va permite o experienta completa de “vanare” a unui animal.

Aspecte practice ale game drive-ului – unde ne cazam?

In Tanzania oferta de cazare este generoasa. Si diversa. De la lodge-uri perfect incadrate in natura, hoteluri care amintesc de conace ale vechilor colonisti, corturi de lux (cu pat dar si dus, toaleta si curent electic, limitate ce e drept, in fiecare cort), pana la spatii de camping public, toate optiunile sunt disponibile.

Cu alte cuvinte: ce optimizam- bugetul sau confortul? Ce experienta ne dorim?

O alta hotarare care trebuie luata cand cautam cazarea in Tanzania, daca game drive-ul este scopul principal, este pozitionarea locatiei fata de Parcul National in care urmeaza sa ne petrecem ziua. Desigur, cu cat cazarea este mai aproape de un parc national, cu atat va fi mai costisitoare. Senzational este faptul ca exista un numar de optiuni inclusiv pentru cazarea in interiorul unora dintre parcurile nationale. O astfel de cazare ne permite sa observam animalele plimbandu-se la apusul soarelui, in apropiere. Auzim freamatul vietii de noapte a savanei africane. Iar dimineata, ne putem trezi cu cate o girafa care isi ia micul dejun din verdeata de la balconul lodge-ului nostru!

Deci: ce optimizam- bugetul sau timpul? Si din nou, ce experienta ne dorim?

Varianta ideala, din punctul meu de vedere, daca bugetul nu este restrictiv, este sa stam in interiorul parcurilor nationale acolo unde se poate. Experienta este superba, greu de descris in cuvinte. Iar ca si tip de cazare, iarasi, daca bugetul nu este restrictiv, eu as opta mereu pentru o combinatie de lodge-uri plus 1-2 nopti la cort de lux.

Da, stiu, nu vrem sa dormim “studenteste” in aceasta calatorie “once in a life time”! Vestea buna este ca nu trebuie! Putem experimenta seara petrecuta la un foc de tabara, in jurul caruia povestim despre aventurile zilei. Si apoi sa dormim comod in pat … in patul care se afla in cort! Pat, dus, toaleta, curent, mic dejun si cina calde.

Cum as putea sa va descriu serile din Serengeti, cand, sunetele povestilor vesele de vanatoare au fost inlocuite treptat de sunetele savanei? Sau dimineata din Ngorongoro cand am privit din balcon rasaritul soarelui si am asistat la trezirea la viata in caldera vulcanului? Am ratat si micul dejun – pur si simplu nu m-am indurat sa plec de acolo!

Una peste alta, game drive-ul in Tanzania m-a purtat intre serenitate si adrenalina, m-a umplut de bucurie si recunostinta. Au fost si momente coplesitoare, cand am avut senzatia ca mi-e ingaduit sa contemplu planul lui Dumnezeu cu noi, oameni si creatie. Stiu, pare exagerat – dar poate cu alta ocazie discutam si despre emotiile generate de o astfel de calatorie – aventura!

NOTA:

Conform acestor dorinte si experiente am facut si design-ul urmatoarei calatorii de grup in parteneriat cu Ultramarin, din ianuarie 2021. Te poti alatura grupului nostru daca iti place cum vedem noi game drive-ul si al nostru safari in Africa! Va fi si de data aceasta un grup restrans, pentru ca asa ni se pare ca e mai autentic un game drive.

Monica Jurma

