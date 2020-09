Scăderi bruște ale temperaturii, începând cu acest weekend, în vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie, centrul meteorologic Banat-Crișana a emis buletin meteo din 17 septembrie pentru următoarele zile. Dacă joi încă se ating temperaturi de peste 30oC, începând de vineri acestea scad și cu 10oC. În zonele de munte vor apărea chiar ploi pe arii restrânse.

Joi, temperaturile maxime, în județul Timiș, vor fi între 30 și 32oC, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 16oC. Vineri, sâmbătă și duminică, în regiunea Banat-Crișana, maximele nu vor mai depăși 27oC, iar minimele pot coborî și până la 6oC. Vineri, în zona montană, vor apărea ploi, dar și în rest cerul va fi variabil, însă cu mai mici șanse de apariție a precipitațiilor.

Buletin ANM Banat-Crișana:

„ Timpul probabil pentru intervalul: 17.09.2020 ora 0900 – 18.09.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea va fi predominant frumoasă, călduroasă după-amiaza. Cerul va prezenta înnorări temporare, mai ales spre seară și noaptea. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale în partea a doua a intervalului.

Temperaturile maxime între 30 și 32oC

Temperaturile minime între 14 și 16oC

Timpul probabil pentru intervalul: 18.09.2020 ora 0900 – 19.09.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi variabil, cu înnorări în cursul zilei, îndeosebi în zona montană, unde va ploua pe arii restrânse. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări în prima parte a intervalului.

Temperaturile maxime între 20 și 26oC, ușor mai ridicate în sudul Banatului

Temperaturile minime între 7 și 13oC

Timpul probabil pentru intervalul: 19.09.2020 ora 0900– 20.09.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab la moderat. Izolat vor fi condiții de ceață.

Temperaturile maxime între 21și 25oC

Temperaturile minime între 8 și 13oC, ușor mai ridicate la deal

Timpul probabil pentru intervalul: 20.09.2020 ora 0900 – 21.09.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi frumoasă, cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime între 22 și 27oC

Temperaturile minime între 6 și 12oC, mai ridicate la deal, spre 15oC

Tendinţa evoluţiei vremii pentru intervalul: 21.09.2020 ora 0900 – 24.09.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Valorile termice vor crește ușor, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploi slabe”.

Comentarii

comentarii