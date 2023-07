Șeful CJ Timiș contraatacă în cazul stâlpului din mijlocul drumului: ”E vorba de un accept din partea Enel-ului, care vine cu întârziere”

A fost atacat zile întregi pentru că pe șantierul de extindere la patru benzi al drumului județean dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata a apărut un stâlp de electricitate. Nu a reacționat până miercuri, la plenul CJT, atunci când a fost din nou luat la întrebări de Vlad Șendroiu, șeful consilierilor USR. Alin Nica i-a răspuns și chiar l-a făcut pe interlocutor să râmână relativ fără replici (politice).

Nica a acceptat că era vorba doar de o interpelare – atac cu scop politic, pentru că oricine cu cunoștințe decente ar fi știut că mutarea stâlpului depinde de un răspuns de la Enel. Mai mult, i-a recomandat lui Șendroiu să îi transmită șefului său de partid de la județ să ceară un răspuns, pentru că toată Dumbrăvița va arăta așa, cu stâlpi, din cauza refuzului de a ceda stâlpii de troleibuz.

„Legat de stâlpul uitat în drum cum spuneți domnul Șendroiu, acuma nu știu dacă aveți pretenția ca un incompetent așa cum m-ați făcut în comunicatul USR să vă de-a un răspuns competent, poate cereți un răspuns competent de la șeful dvs. de partid și să îi spuneți: că uite exact așa, ca stâlpul acela în drum o să arate toată Dumbrăvița, pentru că nu dați stâlpii la CJ, și vă garantez că așa va arăta, nu îi vom primi de la primărie pentru că știu că nu sunt capabili să facă acest lucru și noi vom începe lucrarea acolo și stâlpii nu îi vom avea predați. Iar legat de stâlpul acesta care văd că face atât de mare pasiune în rândul USR, vă asigur că mai bine se circulă cu stâlpul acolo decât pe pietriș și mie îmi pare rău de lumea care suferă trecând pe acolo și trebuie să piardă ore, minute, minute bune să parcurgă acel drum și dacă acesta este costul pe care eu trebuie să îl plătesc, ca să fiu înjurat de USR-iști legat de acel stâlp, dar lumea să circule pe lângă el, în condiții mai bune și să facă mai puțin timp pe acel drum, sunt gata să plătesc acest preț, vă asigur și știți de altfel, știți că acel stâlp nu o să rămână în carosabil, e vorba de un accept din partea Enel-ului, care vine cu întârziere, și nu am vrut să întrerupem drumul exact în sensul giratoriu, ci să dăm drumul pe cât mai multe porțiuni chiar și în condiții de șantier să se circule, inclusiv cu acel stâlp acolo, dar săptămâna viitoare, constructorul a spus că va lua acest stâlp și îl va dezafecta, dar nu poate să o facă fără avizul Enel, cei de la Enel trebuie să vină și să-și reconecteze stâlpii existenți pentru că lucrarea de modificare a rețelei este finalizată, trebuie doar făcută conexiunea”, a spus Nica în plen.

El a ”întors” atacul și cerut un răspuns de la USR despre pasajul Solventul, blocat de mult timp, dar și despre problemele din parcurile Timișoarei

”Dar poate, dacă vorbim de competență să-i transmite și colegilor de la primărie ce se întâmplă cu pasajul Solventul, dacă e atâta mare competența, dacă noi am avut să zicem determinarea să reziliem contractul pe 691 cu o firmă care nu își făcea treaba, văzând că de 1 an și ceva nu se întâmplă nimic pe șantierul de la Solventul, un proiect al administrației liberalilor, început în mandatul de primar al dlui Robu, de ce echipa atât de competentă a USR nu a reușit sau nu are curajul să facă ceea ce normal de făcut, să rezilieze contractul dacă firma nu își face treaba sau să pună biciul pe ei, să vedem acolo progres. Nu știu, dacă discutăm de curățenia pe drumul județean, hai să ne uităm și în parcurile din Timișoara sau să vedem praful și mizeria din oraș, cred că putem să discutăm și despre aceste chestiuni, pentru că și Timișoara face parte din județul Timiș, și cred că dacă exista aplecare și competență la primărie pentru rezolvarea acestor chestiuni, nu mai aveam nici traficul acesta infernal prin oraș, nici noxele depășite de foarte multe ori în perioadele de trafic intens, și nici parcuri părăsite sau zone care nu fac cinste unui oraș ca și Timișoara și cu atât mai puțin așteptărilor timișorenilor. Deci trebuie să fim puțin cu luare aminte atunci când vrem să arătăm stâlpul din ochii celorlalți, dacă tot vorbim de stâlpi”, a mai menționat Nica.

