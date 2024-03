Sistemul medical din Timiș, dotat cu un sistem informativ perfornat. 11 unități sanitare din Timiș primesc finanțare din PNRR

Cu ajutorul fondurilor europene din PNRR, un număr de 11 unități sanitare din Timiș vor avea sistemele informatice aduse ”la zi”. Cu ajutorul acestora va exista o evidență mai bună a medicamentelor administrate, a evoluției pacienților, un management clinic mai bul al acestora și, implicit, costuri medicale mai reduse.

Spitalul Județean Timișoara, Spitalul Municipal Timișoara, Spitalul Clinic CF, Institutul de Boli Cardiovasculare, Spitalul de Copii Louis Țurcanu, dar si uniățtile sanitare din Deta, Făget, Jimbolia, Sânnicolau Mare și Gătaia, precum și Centrul de la Buziaș au depus proiecte pentru finanțarea digitalizării.

”Dezvoltarea sistemului informatic este normalitate. Acea normalitate pe care ne-o dorim cu toții si pe care o admiram în spitalele occidentale. Digitalizare înseamnă softuri performante, care nu dau erori, înseamnă achiziționarea de aplicații informatice funcționale. In final, înseamnă un management clinic al fiecărui pacient care intră în unitatea sanitară, o creștere a eficienței operațiunilor medicale, dar și un control mai riguros al medicamentelor administrate, implicit o reducere a costurilor medicale. Cu majoritatea managerilor de spitale am discutat pe această temă și cu toții am fost de acord că este nevoie de implementarea cat mai rapidă a acestei digitalizări, și asta cu atât mai mult cu cât ea permite realizarea unor abordări complexe interdisciplinare, dar și, de exemplu, menținerea acreditării spitalelor. Totodată, dă posibilitatea instalării și gestionării unor programe de siguranță care să împiedice atacurile cibernetice, asigurând securitatea informatică a datelor medicale”, a anunțat Alfred Simonis, deputat de Timiș, după prezentarea informațiilor despre proiectele finanțate.

