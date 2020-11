Sorin Grindeanu: „Românii trebuie să își ia țara înapoi!”. Prim-vicepreședintele PSD acuză incompetența liberalilor de a gestiona pandemia de COVID-19

Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, a vorbit în conferința de presă a PSD Timiș din 6 octombrie despre felul în care se prezintă criza generată de pandemia de COVID-19, mai ales în contextul apropierii alegerilor. Faptul că începând de luni, CNSU, condus de prim-ministrul Ludovic Orban, impune noi restricții, consideră Grindeanu, arată eșecul guvernării liberale.

„România trebuie să își ia țara înapoi de la acești mincinoși și incompetenți. Nu se mai poate continua în această formă! La începutul anului, am stat cu toții două luni în case, că așa a vrut Orban și așa a vrut Iohannis și așa a vrut guvernul PNL. Două luni în care aproape au distrus economia.Au spus ce? Au spus că pregătesc sistemul sanitar, că pregătesc spitalele, că aduc medicamente, că aduc ventilatoare în România. Nu au adus nimic! Spitalele nu au medicamente, secțiile ATI sun aproape pline. Conform raportului Curții de Conturi, au furat banii, asta au făcut! Au făcut spitale mobile de milioane care zac în paragină, medicamente nu avem, nu avem ATI-uri pentru oamenii care au COVID. Acum, Orban ne bagă iarăși în carantină! Distrug ce a mai rămas viabil din economia României. Nu se mai poate continua în acest mod. Domnilor, trebuie să vă opriți!”.

Liderul social-democrat a încercat să găsească și răspunsuri la întrebarea „De ce ne bagă iar în casă?”. De-a lungul conferinței, acesta a tot repetat vreo trei, în diferite variante:„Pentru că acest guvern este plin de hoți, mincinoși și incompetenți”, „Pe domnii de la PNL nu îi interesează decât un singur lucru: alegeri cât mai repede” și „Pentru că cei din PNL au un singur interes – interesul propriu”.

„Am văzut cum președintele Iohannis și guvernul PNL ne spun că trebuie să închidem piețele, târgurile, oboarele, tot ce înseamnă producție în România… dar supermarketurile rămân deschise. Asta înseamnă guvernare liberală, să nu te intereseze cum merge economia țării, ci cum merge economia marilor corporații”, a punctat, pe un ton acid, social-democratul.

În aceeași idee, acesta a amintit și de deciziile luate haotic, când a fost anunțată carantinarea localităților din Timiș, de acum două zile. „Am văzut aseară cum deciziile sunt luate într-un mod… haotic e puțin spus. La 3.45 să dai sms-uri, iar la 5 să te duci să «inaugurezi» carantina.Asta înseamnă modul de gestiune a autorității statului sub guvernare PNL”. Ulterior, a dat și un exemplu cunoscut personal de el: „Ieri noapte, fostul prefect, Eva Andreas a fost sunată de un medic din CJSU, să îi raporteze că «suntem organizați, vă așteptăm, suntem cu toții în poziție să instaurăm carantina». Ora târzie, probabil, i-a făcut să uite cine e prefect, cine nu e, cine e actualul prefect. Înțeleg că e cel puțin o astfel de situație, dar telefoanele au continuat și după…”.

Grindeanu nu a ezitat să mai spună că tocmai liberalii sunt primii care încalcă măsurile impuse tot de ei, că aceștia nu au niciun plan pentru România și că românii încep să își dea seama de acest lucru. Tocmai din acest motiv, spune pesedistul, aceștia încercă să organizeze cât mai repede alegerile, „duminica asta, mâine, dacă se poate”.Continuând, liderul PSD a comparat situația guvernării PNL cu cele ale PNȚCD, finalizate în 2000, și PDL, finalizate în 2012, ambele marcând și căderea bruscă a celor două formațiuni. „Știm, oricum, că pedeliștii de ieri sunt marii liberali de astăzi. (…) Dacă alegerile ar fi în primăvară, ar avea soarta PNȚCD-ului”, a punctat Grindeanu.

Recunoscând că această campanie electorală este una „atipică”, totuși, fostul prim-ministru este convins că PSD are șanse serioase de câștiga alegerile. Pe plan județean, PSD Timiș, susține Grindeanu, menține același target anunțat și acum două săptămâni: trei deputați și un senator.

Tot pe plan local, întrebat dacă ar face o alianță cu PNL sau USR PLUS, dacă negocierile dintre cele douănu vor avea succes, Grindeanu spune că este exclus acest lucru. „PSD a pierdut alegerile. Acum 4 ani, le-am câștigat la nivel de județ. Acum, tot prin voința timișenilor, exprimată la vot, am trecut în opoziție. Asta înseamnă democrație. Înțelegem că pentru următorii patru ani o să facem opoziție, una constructivă”. Totuși, el a vorbit și despre relația dintre USR PLUS și PNL:

„Și-au dat arama pe față, declarațiile primarului de la Sânnicolau Mare, din informațiile mele, secretar general interimar la PNL Timiș, redă imaginea la zi a iubirii dintre USR și PNL. Este treaba lor, dar mai grav estecă devine și treaba noastră, pot să facă ce vor până ne ating interesele noastre, ale timișorenilor și timișenilor”. Pe cele două tabere, Grindeanu le-a caracterizat „ca niște copii cu găletușe cu nisip care se joacă, iar când a aruncat unul cu nisip în ochii celuilalt, se iau și plecă fiecare la păturica mămicii să plângă”. În acest sens, social-democratul face un apel opozanților politici„să se trezească cât mai repede la realitate și să gestioneze problemele Timișoarei și județului Timiș cât mai rapid”.

