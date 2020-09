Spitalul Județean Timișoara și Spitalul Municipal au fost premiate la Romanian Healthcare Awards 2020

Romanian Healthcare Awards 2020, prima competiție cu juriu internațional dedicată medicilor, echipelor medicale și spitalelor din România s-a desfășurat la București, în 24 septembrie.

Din Timișoara au fost premiate două unități medicale: Spitalul Municipal și Spitalul Județean.

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara a primit diplomă de excelență Romanian Healthcare Awards și trofeul Echipa Medicală a Anului pentru proiectul “Cooperare transfrontalieră în prevenția și tratamentul bolilor cardiovasculare și vasculare periferice în regiunea Bekes-Timiș” ROHU 396, în cadrul Ceremoniei de Premiere care a avut loc la București. ”Am luat noi trofeul. Felicitări echipei de proiect. Din trei premii, două le-a luat spitalele din Timișoara!”, a spus dr. Olimpia Oprea.

”Acest premiu este foarte important pentru Spitalul Clinic Municipal Timișoara. Aș putea spune că este o recunoaștere națională și internațională a întregii noastre activități, față de proiecte europene câștigate și implementate în cadrul unității medicale”, a spus dr. Daniel Malița, managerul Spitalului Municipal Timișoara.

Spitalul Județean Timișoara a primit trofeul Spitalul Anului cu investițiile pe care le face în noul spital și în clinica de mari arși.

Dr. Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, a explicat: ”Am fost distinși cu acest trofeu de un juriu format din 29 de personalități în domeniul medical din Europa, din țări precum Marea Britanie, Olanda, Spania, Italia sau Germania. Suntem singurul centru din țară care am reușit să ducem la bun sfârșit proiectul cu Banca Mondială pentru construcția unei noi clădiri de 5 etaje de peste 50 de milioane de dolari care ridică standardele de îngrijire a pacienților spre Occident. Printre altele, noul spital va cuprinde un UPU mare și modern, un ATI la standarde occidentale, bloc operator nou și un centru de mari arși. Am fost onorați să câștigăm trofeul, prin prisma activităților de gestionare cu succes a pandemiei, a grijii față de bolnavii cronici și a acestor astfel de mari proiecte. Acum suntem și mai responsabili în viziunea noastră pe care am implementat-o încă din decembrie: suntem aici să slujim pacienții”.

Pentru trofeul Spitalul Anului, Spitalul Județean Timișoara s-a confruntat cu Spitalul Universitar Elias, Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Institutul Regional de Oncologie Iași și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

Pentru trofeul Echipa Medicală a Anului, Spitalul Municipal Timișoara s-a confruntat cu Medici pentru România, Spitalul Militar de Urgență “Constantin Papilian” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic Filantropia.





